Психолог объяснила, к чему приводят наказания школьника за двойки

Наказание за плохую оценку не приведет ни к чему хорошему – в такой ситуации необходимо, наоборот, поддержать школьника и помочь ему самостоятельно найти решение проблемы. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась психолог Наталья Наумова.

Специалист отметила, что ни один ребенок не будет рад плохой оценке: если школьник получил двойку, он и так уже достаточно расстроен. Поэтому серьезный разговор с родителями может создать для него дополнительный стресс.

"Когда родитель ругает за двойку, ребенок может думать, что его не любят, не поддерживают. У него и так проблемы с учебой, а плюс еще и сложности в семье. Школьник расстраивается, переживает, ищет возможность помириться с родителями, вместо того чтобы заняться выполнением домашнего задания, исправлением оценки и налаживанием успеваемости", – Наталья Наумова, психолог.

Психолог посоветовала успокоить ребенка и выразить свое сочувствие – "поддержать, обнять и сказать, что все сложности временные".

Важно проанализировать ситуацию вместе и найти способы решения проблемы.

"Стоит обсудить с ребенком, каким образом можно исправить оценку. Важно, чтобы школьник сам пришел к тому, что необходимо сделать для улучшения ситуации. Для этого нужно задавать ему вопросы: возможно, он попросит родителей объяснить тему поподробнее или найти репетитора", – указал эксперт.

Если же школьник сидит за уроками много часов, учит, но все равно толка нет, стоит обратиться к детскому нейропсихологу, порекомендовала Наумова.