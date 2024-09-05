В пути нескучно: топ подкастов для прослушивания с ребенком в дороге

Сложно представить, что ещё двадцать лет назад подкастов просто не существовало. Теперь этот жанр стал огромной индустрией, где можно найти выпуски совершенно на любую тему. Особенно это будет интересно родителям, которые отправляются с детьми в дорогу.

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Специально для таких случаев мы составили подборку интересных подкастов.

Про подводных обитателей

Совсем недавно Плюс Детям вместе с командой Москвариума записали подкаст «Любознаец и секреты подводных глубин». В нём рассказывают, какие рыбы живут в солёной и в пресной воде, кто обитает на коралловых рифах, как спят подводные животные и многое другое. Разобраться в мире рыб-хирургов, рационе медуз и прочих особенностях морской и океанической жизни детям помогут натуралист и популяризатор науки Евгения Тимонова и морской биолог и заместитель директора Центра океанографии и морской биологии Москвариума Ирина Мейнцер. Подкаст доступен эксклюзивно на Яндекс Музыке.

Узнаём про обычаи разных стран

На подкасте «Урубамба» Катя Ламм, продюсер образовательного проекта Arzamas, вместе со своими соведущими-школьниками расспрашивает иностранцев о том, как они живут у себя на родине, какие у них есть обычаи и традиции, а также проверяет на правоту разные стереотипы. Зачем в Индии рисуют красные точки на лбу? Как часто пьют чай в Турции? Так ли популярен K-pop в Корее? Подкаст выходит в детском приложении «Гусьгусь», где также можно найти познавательные лекции, сказки и даже колыбельные.

Быстрые факты обо всём подряд

Каждый выпуск «Подкастика» — это короткие истории на 2–3 минуты, за которые ведущие отвечают на разные вопросы из мира спорта, точных наук, природы и многих других сфер. Даже взрослые найдут для себя интересные факты: про строительство домов, плавающие электростанции или устройство автомобиля. Кроме классических выпусков Подкастик записывает специальные коллаборации: с хоккейным клубом СКА, литературным издательством «Питер-детство», фудмоллом ДЕПО и многими другими.

Секреты слов

Подкаст «Буквоед» от Детского радио посвящён многообразию русского языка. Из него дети узнают, что автомобиль и мебель — однокоренные слова, шпаргалки и пелёнки имеют много общего, а сороки и газеты крепко связаны одним происшествием. Каждый выпуск идёт не больше трёх минут и фокусируется на одном слове. За это время дети расширяют свой кругозор и знакомятся с историей языка.

Сказочные разрушители мифов

Ведущие подкаста «Это вам не сказки» — биолог Тата Зарубина и четвероклассник Стёпа Калитевский, проверяют, какие волшебства в сказках и мультфильмах правдивы, а какие — нет. Их слушатели узнают бывают ли змеи с тремя головами, можно ли залезть в башню по косе принцессы, действительно ли ленивцы такие медленные, существуют ли зелья как в «Гарри Поттере» и многое другое.

Важные книги

Подкаст «Экспекто Патронум» в детском приложении ГусьГусь устами харизматичных Ани Шур и Ани Красильщик освещает те книги, в сюжетах которых затронуты философские, но очень важные для детей вопросы и темы: дружба, любовь, взаимовыручка, забота о животных... Так, на примере книг о Гарри Поттере рассматривается вопрос о возможности конкуренции между друзьями. Узнаваячто-то новое и интересное о любимых героях, ребёнок, как правило, ощущает желание прочесть что-то ещё на ту же тему — так формируется начитанность.