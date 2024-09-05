В России изобрели приложение для беременных женщин и их мужчин

На кафедре технологического предпринимательства МФТИ разрабатывается новое приложение Aist, которое будет помогать будущим родителям, в особенности матерям.

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Этот цифровой сервис предлагает проверенный контент от опытных врачей и интегрированного виртуального помощника. Чат-бот может оказать как психологическую поддержку, так и ответить на вопросы, возникающие у беременных женщин и их партнёров.

Главная цель приложения — повысить осведомлённость родителей о процессах беременности, снизить уровень тревоги и помочь лучше подготовиться к рождению ребёнка.

В приложении можно найти ответы на такие вопросы, как «А вдруг я стану плохой мамой?» или «Как справиться с отсутствием опыта?». Для мужчин чат-бот также предоставляет полезную информацию о том, что нужно знать будущему отцу.

Первая версия Aist планируется к выпуску до 2024 года, а в дальнейшем функционал приложения будет расширяться и улучшаться.