Врач объяснила, что нужно сразу сделать при обнаружении вшей у детей
При обнаружении вшей у детей необходимо постирать белье на максимальной температуре, обработать волосы всех членов семьи специальными препаратами и сделать влажную уборку, рассказала NEWS.ru педиатр Химкинской клинической больницы Яна Оробинская. По ее словам, головная вошь не является переносчиком инфекций. Она пояснила, что педикулез без осложнений проявляется только сильным зудом.
Главное — быстро провести все санитарные меры: обработать специальными препаратами волосы всем членам семьи, постирать белье на максимальной температуре, сделать влажную уборку. Головная вошь, в отличие от платяной, не является переносчиком инфекций. Педикулез без осложнений проявляется только сильным зудом, — заявила Оробинская.
Врач добавила, что если процесс зашел далеко, то может быть ощущение шевеления волос из-за движения насекомых. По словам специалиста, при попадании инфекции в расчесы могут возникнуть гнойные осложнения, поэтому важно обнаружить заболевание на ранней стадии.
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