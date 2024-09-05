Что нужно сразу сделать при обнаружении вшей у детей

При обнаружении вшей у детей необходимо постирать белье на максимальной температуре, обработать волосы всех членов семьи специальными препаратами и сделать влажную уборку, рассказала NEWS.ru педиатр Химкинской клинической больницы Яна Оробинская. По ее словам, головная вошь не является переносчиком инфекций. Она пояснила, что педикулез без осложнений проявляется только сильным зудом.

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Главное — быстро провести все санитарные меры: обработать специальными препаратами волосы всем членам семьи, постирать белье на максимальной температуре, сделать влажную уборку. Головная вошь, в отличие от платяной, не является переносчиком инфекций. Педикулез без осложнений проявляется только сильным зудом, — заявила Оробинская.

Врач добавила, что если процесс зашел далеко, то может быть ощущение шевеления волос из-за движения насекомых. По словам специалиста, при попадании инфекции в расчесы могут возникнуть гнойные осложнения, поэтому важно обнаружить заболевание на ранней стадии.

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