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Что делать, если один родитель увёз ребёнка и скрывает его от другого? Ответила юрист

Юрист Феттер: в случае похищения родителем возвращать ребёнка нужно через суд. Иногда после распада семьи один из родителей скрывается с общим ребёнком. Причём нередко в таких ситуациях даже полиция и прокуратура бессильны помочь второму родителю увидеться с чадом. Почему так происходит и как этого не допустить, «Секрету» рассказал эксперт.

Юрист ответила, что делать, если один родитель увез ребенка от другого
© РИА Новости

Как вернуть ребёнка, если его похитил второй родитель

Родитель, который спрятал общего ребёнка от другого, по закону будет считаться нарушителем, только если место жительства несовершеннолетнего определено в судебном порядке, заявила «Секрету» юрист Лариса Феттер.

В этом случае на защиту второго родителя встанут правоохранительные органы и судебные приставы.

Если место жительства в суде не определяли, то родитель, который увёз ребёнка, ничего не нарушает, отметила юрист.

«Закон не обязывает уведомлять о переезде в другой регион бывшего супруга, и вот он просто переехал с ребёнком. Он даже не обязан предоставлять какие-либо сведения о ребёнке. По закону можно получить информацию из образовательного учреждения, медицинской организации и т. д. Можно, конечно, писать заявления и в полицию, и в прокуратуру, и в органы опеки и попечительства, но если нет судебного решения, то эти структуры не смогут помочь», — сказала Феттер.

Что делать, если один родитель угрожает увезти ребёнка

Собеседница «Секрета» посоветовала для начала оценить, есть ли у второго родителя такая возможность.

В первую очередь нужно учитывать финансовую составляющую — сможет ли человек легко заработать на новом месте жительства или работать удалённо.

«Если скорее да, чем нет — не ждите, когда угроза будет реализована, обращайтесь в суд с иском об определении места жительства ребёнка с собой», — посоветовала эксперт.