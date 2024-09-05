Юрист ответила, что делать, если один родитель увез ребенка от другого

Юрист Феттер: в случае похищения родителем возвращать ребёнка нужно через суд. Иногда после распада семьи один из родителей скрывается с общим ребёнком. Причём нередко в таких ситуациях даже полиция и прокуратура бессильны помочь второму родителю увидеться с чадом. Почему так происходит и как этого не допустить, «Секрету» рассказал эксперт.

Как вернуть ребёнка, если его похитил второй родитель

Родитель, который спрятал общего ребёнка от другого, по закону будет считаться нарушителем, только если место жительства несовершеннолетнего определено в судебном порядке, заявила «Секрету» юрист Лариса Феттер.

В этом случае на защиту второго родителя встанут правоохранительные органы и судебные приставы.

Если место жительства в суде не определяли, то родитель, который увёз ребёнка, ничего не нарушает, отметила юрист.

«Закон не обязывает уведомлять о переезде в другой регион бывшего супруга, и вот он просто переехал с ребёнком. Он даже не обязан предоставлять какие-либо сведения о ребёнке. По закону можно получить информацию из образовательного учреждения, медицинской организации и т. д. Можно, конечно, писать заявления и в полицию, и в прокуратуру, и в органы опеки и попечительства, но если нет судебного решения, то эти структуры не смогут помочь», — сказала Феттер.

Что делать, если один родитель угрожает увезти ребёнка

Собеседница «Секрета» посоветовала для начала оценить, есть ли у второго родителя такая возможность.

В первую очередь нужно учитывать финансовую составляющую — сможет ли человек легко заработать на новом месте жительства или работать удалённо.