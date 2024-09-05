Психолог о том, как бороться с подростковой агрессией

Почти все родители подростков периодически сталкиваются с агрессией своих чад. В чём причина агрессивного поведения ребёнка в пубертатный период и как максимально спокойно (и для детей, и для родителей) пережить проявления негативных эмоций, рассказала семейный и детский психолог Кристина Егорова.

"Подростковая агрессия — это не просто бурные проявления гнева. За этими вспышками часто скрываются глубокие внутренние переживания, неуверенность и даже боль. Если заглянуть за ширму агрессивного поведения подростков, можно увидеть множество причин, которые подталкивают их к таким действиям", — говорит она.

Почему

Эксперт выделяет следующие причины подростковой агрессии:

Гормональные бури: представьте себе подростка, который вчера был обычным ребёнком, а сегодня его охватывает целый водоворот новых, незнакомых чувств. Внутри происходит настоящий хаос: гормоны бушуют, и эмоции зашкаливают. Один день он может быть счастлив, а на следующий — кричать и бунтовать без видимой причины. Это не его вина, просто организм перестраивается, и справиться с этим очень непросто.

Потребность в самоутверждении: вспомните, как подросток, который всегда был тихим и послушным, вдруг начинает спорить и доказывать свою правоту в каждой мелочи. Ему важно показать, что он уже не ребёнок, а личность, и эта личность заслуживает уважения.

Низкая самооценка: возможно, вы замечали, как подросток, не уверенный в себе, пытается скрыть свои комплексы за грубостью и агрессивностью. Ему страшно показать свою уязвимость, и поэтому он предпочитает нападать первым, пока никто не заметил его слабости.

Проблемы в семье: представьте семью, где родители постоянно ссорятся, и дом превращается в поле битвы. Подросток, находясь в такой атмосфере, начинает копировать агрессивные модели поведения. Он может выражать свой гнев, потому что не видит другого способа справиться с эмоциями. А как насчёт подростка, который чувствует себя невидимкой в собственной семье? Ему кажется, что его никто не понимает и не поддерживает. В такие моменты агрессия становится криком о помощи: «Заметьте меня! Обратите на меня внимание!» Бывает так, что родители сами запутались в своих чувствах и не понимают, чего хотят. Их поведение может быть противоречивым — то они строгие и требовательные, то слишком мягкие и нерешительные. Подросток видит эту неуверенность и хаос и начинает копировать такие же реакции, но в ещё более выраженной форме.

Социальное давление: в школе часто можно встретить подростков, которые под давлением своих сверстников начинают вести себя агрессивно. Они хотят вписаться в компанию, доказать свою «крутость», даже если это требует жестоких поступков. Бывает, что подросток сталкивается с насилием со стороны других детей. Испытывая боль и унижение, он может начинать проявлять агрессию, чтобы защитить себя или найти выход своей боли.

Что делать

Главным способом победить агрессию Кристина Егорова называет диалог (диалог подростка с психологом или спокойный разговор с кем-либо из родителей о его проблемах).

"Учите подростков понимать свои эмоции. Например, если подросток злится, спросите его, что именно вызвало гнев. Это поможет ему осознать свои чувства и научиться управлять ими. Постарайтесь создать в семье обстановку, где подросток будет чувствовать себя в безопасности. Пусть он знает, что его любят и принимают таким, какой он есть, даже когда он делает ошибки", — рекомендует эксперт.

Также, по мнению психолога, справиться со вспышками подростковой агрессии может помочь творчество, спорт или любое другое хобби. Выплёскивая накопленную энергию в любимое дело взрослеющий человек научится контролировать свои эмоции и грамотно управлять ими. Но и общение с родителями, по словам Кристины Егоровой, немаловажно. Обычный семейный ужин поможет юноше или девушке почувствовать свою нужность близким, обрести ощущение неодиночества и безопасности.