Врач дала советы, как укрепить организм школьника в первые дни учебы

Чтобы укрепить организм ребенка в первые дни учебы, нужен здоровый сон в достаточном количестве, рассказала в беседе с «ФедералПресс» главный врач ГБУЗ МО Наро-Фоминской больницы Наталья Шокова. По ее словам, также нужно соблюдать режим питания.

Важно помнить, что залогом здоровья и хорошего иммунитета является здоровый сон в достаточном количестве. Поэтому подготовить ребенка к раннему вставанию необходимо заранее, — объяснила медик.

Врач отметила, что в первое время нужно правильно чередовать время занятий и отдыха, поскольку психическое и физическое истощение плохо влияют на иммунную систему. Рекомендуется придерживаться режима питания и добавлять в рацион пищу, богатую витаминами, животным белком и растительной клетчаткой.

Также следует одевать ребенка по погоде, чтобы он не переохлаждался, добавила Шокова. Кроме того, важно проводить время на свежем воздухе, как минимум три часа в день.

Ограничить время нахождения за компьютером, смартфоном, планшетом, телевизором, дабы избежать нагрузки на зрение, — заключила врач.

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