Как подростку прочитать «Войну и мир» и не заскучать?

Все ближе первое сентября и все отчетливее перед десятиклассниками маячит перспектива изучения одного из самых масштабных и эпических произведений русской литературы - «Войны и мир» Льва Толстого.

© Мосфильм

Так как же осилить четыре тома достаточно сложного текста, изобилующего вставками на французском языке? В этом помогут советы «Рамблера».

Мотивация и настрой

В любом деле важны мотивация и настрой. Конечно, можно найти многочисленные пересказы «Войны и мир», но сдаваться на старте – это неспортивно. Стоит воспринимать чтение книги не как нудную работу, а как игру. Не просто разделить на страницы, которые обязательно нужно прочесть за сегодня, а попытаться проникнуться атмосферой той России, которая сумела отразить вторжение считавшегося непобедимым французского императора Наполеона и его армии.

А чтобы легче было читать, стоит визуализировать героев. На страницах «Войны и мир» Толстой дает очень яркие и живые описания персонажей, как главных, так и второстепенных. Для того, чтобы лучше их запомнить, а затем поразить своими знаниями учителя и одноклассников во время изучения произведения на уроках в школе, стоит посмотреть экранизацию.

© Okko

Например, фильм Сергея Бондарчука «Война и мир» легко и просто найти в онлайн-кинотеатре Okko. Для удобства там есть целый раздел с экранизациями произведений школьной литературы, и чтобы с ними ознакомиться, достаточно выбрать раздел – «Экранизации школьной литературы. Старшая школа».

Но смотря фильм, нужно помнить, что экранизация – все же не заменит чтение самой книги. Она лишь позволит сравнить то, что написал граф Толстой, с тем, как именно визуализировал образы на экране режиссер. Однако фильм поможет сделать героев живыми, позволит проникнуться атмосферой балов и светских развлечений, масштабных батальных сцен, увидеть живые эмоции и услышать голоса. Она сделает страницы книги живыми, увлекая и заставляя читать дальше.

Как не сойти с дистанции?

Однако книга действительно очень большая и в определенный момент может возникнуть желание пойти по более легкому пути, бросить чтение и заняться чем-нибудь другим. В этом случае на помощь придет аудиоверсия «Войны и мир».

В приложении «Звук» есть 60-часовая аудиокнига «Война и мир», записанная профессиональными актерами. Настоящий аудиоспектакль можно взять с собой на пробежку или прогулку с собакой.

Можно слушать о первом бале Наташи Ростовой, идя в магазин, а под батальные сцены сражаться с мусором, делая уборку в квартире. Благодаря удобному каталогу, в приложении легко найти произведения как для младших школьников, так и для старшей школы. Для этого достаточно просто нажать на цифру класса.

Книга «Война и мир» действительно достойна того, чтобы прочитать ее. Да, это марафонская дистанция, а не спринт. Да, придется приложить усилия. Но в конце ждет награда не только в виде знаний, но и понимания того, что ты это действительно смог!