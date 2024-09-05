Бабушки и дедушки делают эти пять ошибок в воспитании внуков

Хоть бабушки и дедушки необходимы в воспитании детей, иногда они допускают серьезные ошибки. Порой их советы противоречат тому, что говорят родители. Эксперты назвали пять случаев, когда бабушкам и дедушкам лучше помолчать.

Пожилое поколение до сих пор считает, что упитанность детей — показатель их здоровья. Поэтому старшим необходимо объяснять, что не надо уговаривать внуков съесть все, что стоит на столе. Бабушкам и дедушкам нельзя негативно отзываться о родителях внуков. Для любого ребенка мнение мамы и папы является определяющим. Пенсионерам необходимо понимать, что времена меняются и их личный пример не всегда хороший. Поэтому бабушки и дедушки в некоторых случаях не могут дать дельный совет по выбору специальности или учебного заведения. Также пожилые люди любят навязывать внукам модель поведения, из которой потом сложно выбраться. Некоторые бабушки и дедушки не всегда могут адекватно отреагировать, если ребенок лучше осведомлен в каком-то вопросе. Обычно на это они говорят:

«Взрослые лучше знают».

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что сверхнагрузка не идет детям на пользу, а в первом классе родителям лучше не записывать школьника в дополнительные кружки, если он не успевает в учебе. По ее словам, со второго по четвертый класс рекомендовано посещать не более двух-трех секций.