«Я в ужасе»: недавно родившая жена Мамаева не может похудеть

Ее все время тянет на сладкое

Не так давно Павел Мамаев и Надежда Санько стали родителями во второй раз. У пары родился сын, которого назвали в честь отца. Сейчас супруга футболиста восстанавливается после родов, и процесс этот идет не так хорошо, как ей бы хотелось. Все дело в лишних килограммах, которые Надежда набрала за время беременности. Она надеялась, что вес будет уходить легче, но теперь понимает, что впереди ее ждет тяжелая работа над собой. «Я в ужасе. Набрала до 68.5, приехала из роддома, вообще не скинув ничего, кроме веса ребенка, вод и так далее (64 кг). Спустя шесть дней — 60.5 (минус телефон и корсет). Значит, до моего веса еще минус 10—11 кг», — разоткровенничалась Санько в личном блоге. В качестве подтверждения она приложила фото весов, показывающи× 61 килограмм. Жена спортсмена призналась, что не может перестать есть сладкое. Она полагает, что в этом и кроется главная проблема. Надя решила взять себя в руки и пообещала взвешиваться раз в неделю, чтобы делиться с подписчиками результатом. К слову, назвать сына Пашей предложил Мамаев. Сама Надежда долгое время сомневалась в том, стоит ли давать такое имя ребенку. Но, увидев малыша, пришла к выводу, что этот вариант — самый лучший. По словам Санько, уже сейчас видно, что мальчик — копия своего отца.