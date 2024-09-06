Психиатры рассказали, как помочь подростку справиться с депрессией

Первое на Урале психиатрическое отделение, рассчитанное на помощь и поддержку подростков, открылось в Екатеринбурге. Здесь специалисты будут помогать детям от 12 до 18 лет. Причем для борьбы с депрессиями, фобиями и прочими расстройствами психики медики станут использовать не только лекарственную терапию, но и творческие подходы, беседы по душам.

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Сейчас психиатры региона наблюдают более 38 тысяч детей. Но раньше юные пациенты приходили лишь на назначенные приемы. Теперь же под присмотром врачей они могут находиться на стационарном лечении больше недели. Это позволяет лучше узнать юного пациента, найти с ним контакт, определить наиболее эффективное индивидуальное лечение.

"По статистике, психическими расстройствами страдает от 3 до 4 процентов детей. Это показатель больше, чем у взрослых. Часть во время взросления самостоятельно справляется с депрессиями и фобиями. Но большинству, особенно в подростковом возрасте, нужна профессиональная помощь, чтобы они вошли в жизнь со здоровым восприятием реальности", - считает главный врач Свердловской областной клинической психиатрической больницы Олег Сердюк.

Особое внимание станет уделяться и семьям, где воспитывается ребенок. Пока юный пациент будет проходить психотерапию, врачи объяснят родителям, как воспитывать ребенка с чувствительной душой, находить с ним общий язык, вместе преодолевать возникающие страхи и трудности. И даже после выписки медики не намерены терять контакты с подопечным.