Дополнительное образование для детей — есть ли смысл?
Обилие всевозможных детских кружков и секций позволяет родителям всесторонне развивать детей. Однако эти дополнительные занятия зачастую занимают много времени (а оно особенно ценно, если ребёнок — школьник), да и просто не всегда по душе детям. Стоит ли, учитывая это, заставлять своё чадо посещать занятия?
Руководитель детского театра “ТОЛК”, директор Центра увлечений “Первое открытие”, создатель авторской методики ВЫБОР по профессиональному подбору Татьяна Фёдорова объясняет, что мода на дополнительное образование периодически возникала во все времена:
"Его фундамент был заложен еще во дворянстве – детей обучали музыке, литературе, театральному искусству в домашних условиях. В начале 20 века уже появились первые кружки по интересам под самоуправлением детей. Но после революции взрослые взяли их под свой контроль, добавив патриотическое воспитание. В это же время была создана сеть музыкальных школ и спортивных секций. На допобразование искусственно ввели моду. Так власти страны показывали Западу, что воспитание советских детей не хуже дворянского. В 60-80-е годы прошлого века в моду вошли музыкальные школы. Их посещение было платным, к тому же отдельной статьи расходов требовала покупка инструмента. Не все советские семьи могли позволить себе отдать ребенка в музыкалку. Это стало модным, потому что придавало статус, так же как и наличие дома хорошей библиотеки и ежегодные поездки на море. И в качестве компенсации “лишений” своего детства: "у нас не было возможности пусть у детей будет все лучшее". В наши годы допобразование модно совсем по другой причине, и, на мой взгляд, она самая лучшая из всех, что были раньше. Родители считают, что для успеха в жизни ребенок должен попробовать все, чтобы найти свой путь, свое дело".
Но даже такое убеждение не всегда помогает родителям правильно почувствовать потребности ребёнка. В итоге интереса к занятиям не наблюдается, но маленький человек вынужден их посещать.
"Лишь малая часть родителей предоставляет своим детям свободу выбора кружков и дополнительных занятий. И в наше время вновь сложился стереотип правильной дороги для успешности ребенка: продвинутый сад, известная гимназия, шахматы, спорт, программирование. Следуя стереотипу успешности, родители стараются вложить в ребенка весь социальный капитал развития, по максимум, начиная от шахмат и заканчивая спортом. Они не обращают внимание на его истинные интересы", — отмечает Татьяна Фёдорова.
Эксперт также уточнила, что мозг усваивает полученные знания и навыки, только если человеку нравится эта сфера занятий. Если ребенок получает от занятий отрицательные эмоции, то его мозг максимально избегает информации, не воспринимает ее. И то, что планировалось как развитие, оборачивается пустой потерей времени и денег.
Если ребенок агрессивен, плаксив, часто болеет, понаблюдайте – что он делает с неохотой, сукой, вынужденно. Вспомните, чем он мог заниматься бесконечно, когда был совсем маленьким, где его фокус внимания и сосредоточенность сейчас. Туда и нужно идти. Позвольте своему ребёнку быть собой и максимально раскрывать свои таланты.