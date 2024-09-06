Дополнительное образование для детей — есть ли смысл?

Обилие всевозможных детских кружков и секций позволяет родителям всесторонне развивать детей. Однако эти дополнительные занятия зачастую занимают много времени (а оно особенно ценно, если ребёнок — школьник), да и просто не всегда по душе детям. Стоит ли, учитывая это, заставлять своё чадо посещать занятия?

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Руководитель детского театра “ТОЛК”, директор Центра увлечений “Первое открытие”, создатель авторской методики ВЫБОР по профессиональному подбору Татьяна Фёдорова объясняет, что мода на дополнительное образование периодически возникала во все времена:

"Его фундамент был заложен еще во дворянстве – детей обучали музыке, литературе, театральному искусству в домашних условиях. В начале 20 века уже появились первые кружки по интересам под самоуправлением детей. Но после революции взрослые взяли их под свой контроль, добавив патриотическое воспитание. В это же время была создана сеть музыкальных школ и спортивных секций. На допобразование искусственно ввели моду. Так власти страны показывали Западу, что воспитание советских детей не хуже дворянского. В 60-80-е годы прошлого века в моду вошли музыкальные школы. Их посещение было платным, к тому же отдельной статьи расходов требовала покупка инструмента. Не все советские семьи могли позволить себе отдать ребенка в музыкалку. Это стало модным, потому что придавало статус, так же как и наличие дома хорошей библиотеки и ежегодные поездки на море. И в качестве компенсации “лишений” своего детства: "у нас не было возможности пусть у детей будет все лучшее". В наши годы допобразование модно совсем по другой причине, и, на мой взгляд, она самая лучшая из всех, что были раньше. Родители считают, что для успеха в жизни ребенок должен попробовать все, чтобы найти свой путь, свое дело".

Но даже такое убеждение не всегда помогает родителям правильно почувствовать потребности ребёнка. В итоге интереса к занятиям не наблюдается, но маленький человек вынужден их посещать.

"Лишь малая часть родителей предоставляет своим детям свободу выбора кружков и дополнительных занятий. И в наше время вновь сложился стереотип правильной дороги для успешности ребенка: продвинутый сад, известная гимназия, шахматы, спорт, программирование. Следуя стереотипу успешности, родители стараются вложить в ребенка весь социальный капитал развития, по максимум, начиная от шахмат и заканчивая спортом. Они не обращают внимание на его истинные интересы", — отмечает Татьяна Фёдорова.

Эксперт также уточнила, что мозг усваивает полученные знания и навыки, только если человеку нравится эта сфера занятий. Если ребенок получает от занятий отрицательные эмоции, то его мозг максимально избегает информации, не воспринимает ее. И то, что планировалось как развитие, оборачивается пустой потерей времени и денег.

Если ребенок агрессивен, плаксив, часто болеет, понаблюдайте – что он делает с неохотой, сукой, вынужденно. Вспомните, чем он мог заниматься бесконечно, когда был совсем маленьким, где его фокус внимания и сосредоточенность сейчас. Туда и нужно идти. Позвольте своему ребёнку быть собой и максимально раскрывать свои таланты.