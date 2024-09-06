Педиатр назвал лучшие способы защитить детей от гриппа осенью

Осенью дети особенно уязвимы к инфекциям, поэтому важно принять меры для их защиты, заявил NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Он дал несколько советов, которые помогут снизить риск заболевания гриппом у детей.

"Вакцинация — один из самых эффективных способов защиты от гриппа. Сезонные вакцины против гриппа разрабатываются каждый год для защиты от наиболее распространенных штаммов вируса", — подчеркнул специалист.

По его словам, рекомендуется вакцинировать детей от шести месяцев и старше. Вакцинация не только защищает самого ребенка, но и предотвращает распространение вируса в семье и обществе, пояснил Шахвеледов.

Он также напомнил, что важным шагом в предотвращении распространения инфекции является регулярное мытье рук с водой и мылом перед едой, после посещения туалета, игры с животными и возвращения домой. Если нет доступа к воде, врач посоветовал использовать дезинфицирующие средства для рук на основе спирта.

"Регулярно убирайте и дезинфицируйте поверхности, к которым часто прикасаются дети, такие как столы, игрушки и дверные ручки. Проветривайте комнаты, чтобы поддерживать свежий воздух и снижать концентрацию вирусов в помещении", — продолжил эксперт.

Он предложил россиянам обеспечить сбалансированное питание, достаточное количество сна и регулярные физические упражнения. Полезны прогулки на свежем воздухе, добавил завотделением.

"Если ребенок все же заболел гриппом, обеспечьте покой, обильное питье и, при необходимости, обратитесь к врачу для назначения противовирусных препаратов", — резюмировал Шахвеледов.

Самым простым способом профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является проветривание помещений, заявил ранее терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, если спать с открытым окном, можно закалить организм благодаря низким температурам.