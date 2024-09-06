Назван лучший способ предотвратить проблемы с осанкой у ребенка

Проблемы с осанкой у ребенка могут возникнуть уже в семилетнем возрасте, но, чтобы этого избежать, детей лучше всего записать на плавание, заявил NEWS.ru травматолог-ортопед Константин Терновой. По его словам, к неправильной осанке часто приводят неверно подобранный рюкзак и отсутствие спорта. Врач отметил, что для предотвращения проблем с осанкой в школе детей каждый месяц пересаживают из одного ряда в другой.

Маленьких детей, если они сидят в левом ряду, через месяц надо пересадить в правый, чтобы они не смотрели в одну строну, не сидели в одном положении. В нормальных местных школах левый ряд пересаживается в середину, середина — в правый, вот так меняются школьники рядами. У детей есть два скачка роста: с семи до восьми лет, и второй скачок, когда начинается половое созревание. У мальчиков это с 12–14 лет, а у девочек — с 11–13 лет. В этот момент как раз и нарушается осанка, сколиоз может развиваться именно в этом возрасте, — сказал Терновой.

Как отметил врач, начиная с семи лет детей нужно показывать ортопеду. По его словам, если школьник начнет заниматься плаванием, то родители могут быть уверены, что он вырастет с нормальной спиной.

Ранее Терновой рассказал, что при выборе рюкзака для школьника стоит обратить внимание на его вес, который напрямую связан с возрастом ребенка. Он подчеркнул, что портфель должен быть с двумя лямками. Как отметил врач, ортопедические спинки не имеют большого значения.