Эксперт: выбор профессии ребенка является семейным, совместным выбором

Выбор профессии очень важен для подростка, потому что после выбора той или иной специальности, ему предстоит сначала несколько лет этому учиться. При этом учеба будет отличаться от школьной, когда ученик получает свод общеобразовательных знаний, теперь это будет более практико-ориентированное обучение. В идеальной картине мира далее школьник будет работать по выбранной им профессии. Поэтому выбор специальности должен быть осознанным и опираться не на тренды или советы друзей, рассказал «Газете.Ru» директор по связям с образовательным сообществом семейного образовательного форума «Навигатор поступления» Александр Хвостов.

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«Конечно же, при выборе профессии на школьников влияет семья, в частности родители. Зачастую более старшее поколение, возможно, и оправданно считают, что лучше понимают своего ребенка и лучше понимают, какая профессия ему подойдет. Однако если взгляды ребенка расходятся с мнением родителей, нужно работать над такой ситуацией», — объяснил он.

Важно понимать, что выбор профессии ребенка — это семейный, совместный выбор. Очевидно, что ребенок крайне редко может сделать этот выбор самостоятельно.

«Родители могут более комплексно смотреть на этот вопрос и направить подростка. С другой стороны, все-таки ребенку жить, учиться и осваивать профессию. Мир стремительно меняется и сегодня не так часто, как раньше, дети идут по стопам родителей в карьерном пути. Поэтому нужно найти золотую середину и сделать совместный выбор», — добавил эксперт.

Как сделать этот выбор? Первое — профориентация. Независимый специалист сможет оценить, какие есть предпочтения у ребенка и как их применить в реальной жизни.

«Второе — походы на дни открытых дверей в учебные заведения. Важно сделать это совместно с ребенком, поскольку дети очень часто по-настоящему заинтересованы в своем будущем месте учебы и им важно пообщаться с преподавателями, со студентами, им интересно понять, что с ними будет происходить. Родители больше смотрят на то, как их будут учить — какая материально-техническая база, где расположено учебное заведение, какие у него официальные документы. Это пример совместного подхода и совместного выбора — он как раз объединяет и позволяет с разных сторон посмотреть на то или иное учебное заведение», — сказал Хвостов.

Также очень полезно сходить на образовательные выставки и форумы, где представлена широкая палитра учебных заведений того или иного города. Здесь родитель и ребенок могут в одном месте поговорить сразу же с несколькими колледжами или вузами, узнать подробнее про те или иные направления и на месте определиться с будущем профессией. Кроме того, зачастую на таких выставках проводятся профориентационные тестирования, которые помогут с выбором.

«Всегда важно реально подходить к оценке сил ребенка и не пытаться подогнать его успеваемость под свои ожидания. Если родитель мечтает, чтобы его ребенок стал врачом, но при этом школьнику тяжело дается химия и биология, то стоит шире подойти к вопросу выбора профессии и не пытаться заставить подростка достичь непосильных для него высот. Наверняка есть профессия, которая будет интересна ребенку и удовлетворять родителя. К счастью, профессий сегодня как никогда много», — резюмировал он.

Ранее родители рассказали, в какие кружки и секции планируют записать детей в новом учебном году.