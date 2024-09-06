Как подготовиться к рождению ребенка

Рассказываем, что нужно купить для новорожденного, что — маме в роддом, как выбрать коляску и обустроить детскую

Вещи, которые стоит приготовить маме в роддом

Халат, комфортная одежда — просторная и из дышащей ткани.

Ночная рубашка.

Сменное нижнее белье.

Столовые приборы, тарелка, чашка, кружка.

Средства гигиены: расческа, мыло, зубная паста и щетка, мочалка.

Бритвенный станок.

Компрессионные чулки — предотвращают образование тромбов и отеков.

Cтерильные пеленки.

Послеродовой бандаж.

Паспорт.

Полис ОМС.

Легкие тапочки.

Прокладки или одноразовые предметы личной гигиены.

Вода — организм теряет много жидкости.

Обменная карта.

Бюстгальтер для кормления.

Собирать сумку для родильного дома нужно заранее. Если мама забывает что-то важное для нее, это дополнительный стресс перед родами. К тому же чем раньше вы начнете готовиться, тем больше возможности повыбирать и определиться с наиболее удобными и комфортными для мамы вещами. Покупки, сделанные заранее, позволяют тщательнее присмотреться. Очень важно, чтобы перед поездкой в роддом мама не переживала.

Вещи, которые стоит приготовить ребенку в роддом

Пинетки.

Одеяло.

Пеленки.

Присыпка и подгузники.

Рубашка-распашонка.

Конверт на выписку.

Подходящая под погоду одежда на выписку.

Детские влажные салфетки.

Как обустроить детскую комнату

Список необходимых вещей для новорожденного большой. Даже если что-то не пригодится, родителям будет спокойнее, что в случае необходимости это точно есть дома.

В комнате малыша обязательно должны быть:

кроватка, матрас и наматрасник для нее;

несколько простыней;

мобиль;

пеленальный столик;

ночник с мягким светом.

Сейчас идет тренд на мобили спокойных, бежевых цветов, но психологи утверждают, что именно эта вещь должна быть яркой и разноцветной — чтобы у ребенка уже с первых месяцев жизни начинало появляться представление о разнообразии цвета. Модели с сильно отличающимися друг от друга фигурками и музыкой способствуют развитию мышления малыша. Удобнее приобрести мобиль на батарейках.

Кроватка малыша не должна иметь острых углов и узких мест. Проверьте, чтобы форма и стенки были гладкими, не имели резких выступов. Такие будут более безопасными. На рекламных фотографиях мы часто видим, как у ребенка лежат в кровати подушки, игрушки, подстилки для смягчения краев — всего этого должно быть, наоборот, минимальное количество, так как чем больше в кровати у ребенка текстиля, выше риск запутаться или задохнуться. Будет лучше, если все предметы для досуга и сна будут в комоде рядом с кроваткой и выдаваться при необходимости, а не лежать в кроватке без присмотра родителей. Хорошо, если постоянно у ребенка будет только наматрасник и, после одного года, одеялко. Сам матрас в кроватку стоит купить пожестче, так как в этом возрасте важна ортопедическая поддержка. Его оптимальная высота — около 12 см. Самой кроватки длиной 120 см хватит до трех лет.

Для взрослой кровати можно приобрести кокон — это матрас с углублением. Его форма создает комфортное положение малыша, а удерживающий пояс — дополнительную безопасность.

Часто родителям советуют рассмотреть приобретение в детскую увлажнителя воздуха — он поможет ребенку крепче спать, потому что влажный воздух облегчает дыхание. Влажность в детской должна варьироваться от 50% до 70%. Можно купить и ночник — он создает мягкий, не раздражающий свет, что поможет ребенку быстрее заснуть. Сон при включенном основном освещении негативно отражается на здоровье.

Как выбрать коляску

Коляску надо выбирать при участии мамы. Ей нужно проверить, легкая ли она для нее, сможет ли она поднять коляску без участия других родственников и насколько просто ею пользоваться после родов. Нужно выбрать такую коляску, чтобы прогулка с ребенком было приятным времяпрепровождением, а не изнурительным испытанием для родителей. Коляску нужно брать маневренную, не тяжелую.

Выбирая летнюю коляску, обратите внимание, насколько хорошо капюшон будет укрывать ребенка от солнца и жары и есть ли у него дополнительная вентиляция. Не стоит брать коляску темных цветов — лучше выбрать светлые тона, потому что летом такой материал меньше нагревается на солнце. В холодное время года родителям стоит рассмотреть вариант с водоотталкивающей обивкой.

Какие вещи купить к зиме и к лету

Зимой нужно отдать приоритет вещам с хорошей термоизоляцией — одеялам из овечьей шерсти или бамбукового полотна. Они не будут напрягать малыша большим весом, но отлично сохранят тепло. В зимнее время также пригодятся костюм из флиса и шапочка.

В летнее время одеяло лучше покупать другое — из натурального хлопка. Этот материал пропускает воздух и не раздражает кожу. Из этого же материала часто покупают и носочки, чтобы ножкам было комфортно в жаркое время. Удобная вещь для дома — боди.

На прогулку летом родителям стоит брать вещи из легких хлопковых тканей — хлопковые маечки с коротким и длинным рукавом, чепчики, костюмчики на молнии, хлопковые носочки. Зимой нужно подумать о конвертах и комбинезонах-трансформерах — с ними можно быстрее собрать ребенка на прогулку. Комбинезоны должны быть именно слитные, чтобы края частей одежды или резинки не давили на кожу. Раздельный комплект лучше купить позже. Если после прогулки у малыша горячие лицо и спина, стоит выбрать менее утепленную одежду.

Платье девочке стоит покупать изо льна или из ситца, хлопка, без мелких бусинок и тяжелых украшений, резиночки должны быть тонкие и легкие. Предусмотреть надо и закупку гипоаллергенного детского стирального порошка. На его упаковке должна быть маркировка о разрешении использования для стирки вещей новорожденных.

Что должно лежать в аптечке

В аптечке на первое время должно быть средство для обработки ран. Обычно это зеленка. Ранку у пуповины нужно обрабатывать ватными палочками и жидкостью с небольшим процентом содержания спирта.

Купить стоит сразу и средства от коликов — часто это "Эспумизан". Первый эпизод коликов чаще всего начинается на второй или третьей неделе жизни. На шестой неделе это состояние достигает пика, а к 12 неделям полностью проходит.

Влажные детские салфетки тоже нужны. Но они не должны заменять полноценную процедуру гигиены — перед каждой смены подгузника малыша нужно ополоснуть проточной водой.

Сразу же стоит приобрести электронный градусник — в комнате с малышом не должно быть ртутных приборов. Аптечка малышу нужна отдельная и должна быть в доступе только у родителей. От новорожденного ее нужно спрятать.

Какие товары еще посмотреть

Удобная одежда для кормления маме.

Подушка для кормления и молокоотсос.

Пипетки.

Пеленки.

Ползунки. Отличаются от детских штанишек тем, что объединены с носками.

Подгузники, но небольшую пачку — продукция некоторых производителей может вызвать у ребенка раздражение, поэтому лучше тестировать разные фирмы попеременно.

Стульчик для кормления — без него могут обойтись многие родители, но так ребенок быстрее научится принимать пищу самостоятельно.

Слюнявчики.

Заглушки на электророзетки и окна.

Присыпка. Из-за подгузников кожа может повреждаться. Она очень чувствительна у младенцев, поэтому нужно использовать присыпку, чтобы предотвратить воспаления.

Ножнички с закругленными краями для аккуратной стрижки ногтей.

Мягкое полотенце для вытирания.

Слинг — удобная вещь для переноски грудничка. До трех-четырех месяцев нужно выбрать слинг с поддержкой шеи новорожденного. Для переноски есть еще вариант кенгуру, но он больше подходит для прогулок, чем для дома.

Детский крем для тела.

Что нужно при купании

Пусть рядом будет термометр для измерения температуры воды. При купании желательно, чтобы комнатная температура была 24–25 °С. Купать малыша надо в теплой воде: 37–38 °С. Если у него появился дерматит или иные раздражения на коже, что очень вероятно в этом возрасте из-за ношения подгузников, то температуру воды нужно снизить до 34 °С.

Ванну стоит брать с противоскользящим покрытием и длиной до 95 см. В такой малыш спокойно сможет сидеть. Вместе с ванночкой нужно приобрести детское мыло — им ее стоит промывать перед каждым купанием. Мыть ребенка можно в обычной проточной воде. Среди ванн популярны и анатомические горки для купания — они могут облегчить процесс, если малышу до семи-девяти месяцев.

Для купания пригодятся шампунь и ковшики. Стоит выбрать с удобной рукояткой, чтобы даже доверху заполненный ковш маме было легко держать. Шампунь нужно выбрать без вредных веществ и не вызывающий слезы — обычно на таких стоит маркировка 0+.

Также можно использовать гамак. Это приспособление для не полного, а лишь частичного погружения ребенка в воду, что позволяет освободить руки мамы. Он фиксируется с помощью крючков. Гамак быстро сохнет, он мягкий — это обезопасит ребенка от случайного удара об твердый край, а некоторые можно регулировать по размеру под рост малыша.

Когда ребенок станет старше, стоит купить в обычную ванну противоскользящий коврик. На мягкой резине ребенок будет стоять уверенно. Это обеспечивает безопасность ребенка.

Какие купить игрушки

В первые дни жизни ребенку интересны игрушки, которые издают звуки — гремят, пищат. Родителям нужно проконтролировать, что вещи сделаны из безопасных материалов и хранятся в чистом месте, потому что малыши часто берут игрушки в рот — это их первый способ познания мира. Ближе к одному месяцу можно брать развивающие игрушки: контрастные картинки — в основном черно-белые, разноцветные пирамидки, фигуры разной формы, подвесных зверушек. Такие наборы делают разнообразными, потому что детям в этом возрасте интересно сравнивать, у них начинает формироваться представление о разнообразии мира.

Ребенку от двух месяцев стоит приобрести развивающий коврик. Он уже может различать оттенки, фигуры, cможет тянуться к игрушкам. Пользоваться им стоит до трех месяцев, потому что после важно приучать ребенка к положению лежа на животе. Некоторые коврики можно переделать, удлинить веревки игрушек, переставить дуги — такие игрушки прослужат дольше, потому что будут интересны малышу не только лежа на спине.

Ребенку от семи месяцев можно купить бизиборд. Это доска, развивающая мелкую моторику и состоящая из различных мелочей и предметов быта. Она дает первое представление об окружающих вещах — пульт, розетка, вилка, щеколда, шнурки, замок, цепь, выключатель.

Видеоняни и радионяни

Есть еще одна современная вещь, которая облегчит родителям воспитание ребенка, — электронная видео- или радионяня.

Радионяня не показывает картинку, и ориентироваться можно только на звуки. Оба устройства позволяют родителям не ходить постоянно в детскую, чтобы проверить, спит ребенок или нет, а спокойно заниматься делами и следить за ребенком из другой комнаты. Цена видеоняни начинается от 3,5 тыс., радионяни — от 2 тыс.

Воспитание ребенка — процесс, в котором интересно следить не только за развитием малыша, но и за меняющимися родителями. Материнство и отцовство будет легким для пары, если заранее к этому подготовиться.