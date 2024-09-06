Что делать, если у ребенка трудности с общением

Социализация важна даже для малышей — считает доктор Эрик Сторч, заместитель заведующего кафедрой психологии факультета психиатрии и поведенческих наук Меннингера в Медицинском колледже Бейлора.

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«Друзья не только оказывают эмоциональную поддержку, но и дают обратную связь, которая вместе с другими важными фигурами помогает сформировать личность, которой вы становитесь», — отметил эксперт в пресс-релизе.

Но что делать, если ребенку трудно дается общение со сверстниками? По словам психолога, важно не давить, а создать для малыша возможность быть самим собой.

«Каждый ребенок индивидуален: одному может нравиться заниматься спортом, а другому — играть в настольные игры», — объяснил доктор Сторч.

Социализировать наследника можно и с помощью родственников. Для младенцев и маленьких детей проведение времени с семьей имеет решающее значение для развития. Становясь старше, они переносят свою социальную энергию на сверстников и друзей.