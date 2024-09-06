Сколько времени тратят дети на просмотр видеороликов в день

Почти половина (45%) родителей заявили, что их дети в среднем проводят 1-2 часа в день за просмотром видео, для четверти опрошенных это время составляет 3-4 часа в день. При этом 18% смотрят видео менее часа в день, а 12% родителей оценили среднее время просмотра видео их детьми в 5 и более часов ежедневно, говорится в исследовании "Дети Mail" (проект VK) и сервиса "VK видео".

По данным опроса, чаще всего дети смотрят видеоконтент на видеохостингах или в соцсетях - 42%. На втором месте по популярности телеканалы (28%), каждый шестой (15%) родитель заявил, что дети чаще смотрят скачанные видео из интернета, а у каждого десятого родителя дети отдают предпочтение просмотру видео в онлайн-кинотеатрах.

Половина родителей признались, что их дети сами решают, какой видеоконтент смотреть. Еще 30% включают контент, ориентируясь на вкусы ребенка, а 18% родителей выбирают видео по своему усмотрению.

Самым популярным типом видеоконтента среди детей стали российские мультфильмы и мультсериалы - об этом заявили 26% родителей. У 21% респондентов дети отдают предпочтение зарубежной мультипликации. В каждой шестой семье ребенок предпочитает блогерский контент или развлекательные передачи и шоу, а у 10% родителей дети чаще всего смотрят образовательный контент.

Онлайн-опрос проводился на сайте "Дети Mail" с 27 августа по 4 сентября 2024 года. В нем приняли участие 1,4 тыс. родителей детей до 12 лет.