Психолог объяснил, почему дети становятся жертвами травли

Человек, который подвергся травле, часто старается найти причину в себе, но делать этого не надо, поделилась с KP.RU эксперт-психолог Мария Афонина. По ее словам, жертвой буллинга может стать любой.

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«У насилия нет логики и оправданий. Жертвой травли может стать абсолютно любой человек. Нет никаких четких параметров, как агрессор выбирает жертву. Это полная случайность. Поэтому нет смысла искать причины травли в ребенке», — отметила Афонина.

Она добавила, что при травле необходимо соблюдать дистанцию с нападающей стороной. Если появляется угроза физического насилия, убежать — не стыдно.

«Если вы решили остаться, то стоит четко сообщать: "Не делай так, мне это не нравится", важно стараться вести себя спокойно, смотреть в глаза агрессору», — подчеркнула психолог.

Подобные ситуации нельзя игнорировать или стараться забыть о них, надеясь, что такого больше не произойдет. Искать проблему в себе тоже не рекомендуется, как и сделать что-то плохое агрессору, чтобы ответить, подытожила специалист.

Ранее семейный психолог Юлия Тамбалаева рассказала, что плохие отметки в школе могут быть связаны с буллингом. По ее словам, родителям также необходимо определиться, что для них значат оценки. Вторым пунктом психолог обозначила вопрос о том, какие отметки считаются плохими.