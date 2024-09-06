Десять фраз, которые нельзя говорить детям во время развода

В порыве обиды и гнева вы рискуете наговорить вещей, о которых пожалеете. Помните, для ребенка развод родителей может быть гораздо более стрессовой ситуацией, чем для вас. Обратите внимание на следующие 10 фраз: их не следует говорить детям, находясь в процессе развода.

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Твой отец нехороший человек

Психике ребенка может навредить любая критика в адрес второго родителя. Малыш может воспринять ваши высказывания на свой счет. Даже если ваши претензии в адрес бывшего супруга обоснованы, постарайтесь воздержаться от них в присутствии детей, им и так тяжело принять ситуацию. Не поддерживайте негатив в адрес второго родителя. Ведите себя так, как поступили бы будучи парой. Например, лучше сказать, что «папа опаздывает, но старается приехать пораньше», чем «папа задержался — видимо, у него есть дела поважнее».

Твой папа оставил нас без денег

Убедитесь, что вы не говорите о бывшем ничего такого, что могло бы спровоцировать так называемый конфликт лояльности: ситуацию, когда ребенок вынужден выбирать, на чьей он стороне — маминой или папиной. В процессе преодоления внутренних конфликтов ребенок может столкнуться с чувством собственной неполноценности. Исследования подтверждают, что наилучший вариант для детей — наличие надежной привязанности к обоим родителям. Ребенок не должен подстраиваться под одного из них и быть орудием мести.

Мама и папа по-прежнему любят друг друга

Прекрасно, если вы смогли остаться в хороших отношениях со своим экс-партнером, но абстрактные фразы о любви могут сбить подрастающее поколение с толку. Ребенку может быть трудно понять, что существуют разные типы любви, однако подобные высказывания нередко приводят к беспочвенным фантазиям, что родители все еще могут быть вместе. Скорее всего, малыш спросит прямым текстом: «Если вы любите друг друга, почему мы не можем жить все вместе?» Говорите о любви к ребенку, а не к его отцу.

Ты не хочешь жить со мной?

Это не тот вопрос, который нужно задавать как риторический, между делом. Если есть реальная возможность выбора, дайте понять, что вы уважаете любое решение и это не навредит отношениям, не повлияет на вашу любовь. Но если выбора, по сути, нет — такой вопрос может прозвучать как угроза. А оказаться ненужным — один из главных страхов ребенка, когда мать и отец начинают новую жизнь вне единой семьи.

Я так по тебе скучаю, звони мне чаще

Не стоит внушать детям чувство вины за то, что они проводят время с отцом. Адаптация к новым условиям раздельного общения может быть непростой для всех участников процесса, поэтому вносить дополнительный хаос — плохая идея. Если ребенок, к примеру, ушел к отцу на выходные, нельзя названивать, чтобы «просто услышать голос» и требовать регулярного отчета. По возвращении не перестарайтесь с расспросами: едва ли малыш захочет рассказать, что отлично провел время, если вы настроены к бывшему партнеру крайне негативно. Такие вопросы ставят детей в неловкое положение.

Не говори своему отцу, что...

Не вынуждайте ребенка брать ответственность за ваши поступки и решения. Вы взрослый человек, который лучше малыша справится с выяснением отношений. Не стоит использовать детей в качестве доверенных лиц, когда они эмоционально не готовы или недостаточно зрелые, чтобы справиться с этим. К тому же, если ребенок проболтается, ему может быть тяжело пережить собственное «предательство» одного из родителей. Вынужденная ложь ничем не лучше.

У тебя будет собственная комната!

Психологи не рекомендуют преподносить развод как нечто позитивное. Конечно, если в семье было очень много конфликтов, ребенок может почувствовать некоторое облегчение. Но показной позитив явно диссонирует с теми печальными чувствами, которые испытывают дети в период родительского развода. Попытки скрыть собственные чувства равноценны выстраиванию стены. В непростые времена покажите, что вы на одной волне: попробуйте объяснить, что вам грустно, но вы со всем справитесь вместе, сообща.

Не переживай, все останется по-прежнему

Отсутствие в доме одного из родителей и необходимость общаться с ним на «нейтральной» территории — само по себе значимая перемена, которую нельзя игнорировать. Хотя вам может хотеться заверить ребенка в стабильности, лучше будьте честны. Нередко приходится продавать совместное жилье, чтобы урегулировать финансовые вопросы между бывшими супругами, а это значит, что в жизни ребенка может измениться буквально все. Это нормально —дать понять своим детям, что вы поделитесь с ними подробностями, когда будете знать их сами.

Папа уже нашел себе новую женщину?

Каким бы сильным ни было ваше любопытство, не просите своего ребенка стать источником информации, даже под видом непринужденной беседы. Дети прекрасно понимают, что, отвечая на вопросы враждующих мамы и папы друг о друге, делают нечто предосудительное. Им приходится либо выбрать одну из сторон, либо лгать. В конце концов, задумайтесь, какой пример вы подаете ребенку, заставив его шпионить за родным отцом.

Передай своему папе, что...

Даже если вы просите передать нейтральную информацию, неправильно использовать детей в качестве посредников из-за проблем в общении. Тем более не следует касаться финансовой темы «Скажи папе, чтобы давал тебе больше денег» — абсурдная просьба, которую ребенок, скорее всего, не решится озвучить. В отдельных случаях, напротив, дети могут начать использовать свою монополию на передачу сообщений и искажать информацию в своих целях, например, чтобы получить больше денег или развлечений.

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