«Не надо сравнивать с сыном подруги»: психолог рассказал, как помочь детям хорошо учиться
Чтобы дети хорошо учились в школе, родителям стоит меньше расспрашивать их об оценках. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в телеграм-канале.
Эксперт рекомендовал родителям не сравнивать ребёнка с сыном подруги, не спрашивать каждый день про оценки и разговаривать с детьми о чём-то помимо учёбы. Кроме совместного выполнения домашнего задания, можно всей семьёй смотреть фильмы, читать книги, заниматься хобби или спортом.
«Чтобы вырастить здорового и успешного ребёнка, важно наладить с ним доверительный и крепкий контакт. Так, чтобы он мог прийти к вам с любой проблемой, поделиться своими успехами и провалами. Чтобы вы знали, что творится в душе вашего чада, о чём он мечтает, чего хочет достичь и почему по литературе у него тройки», — пояснил психолог.
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