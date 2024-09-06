Как помочь детям хорошо учиться

Чтобы дети хорошо учились в школе, родителям стоит меньше расспрашивать их об оценках. Об этом психолог Михаил Лабковский рассказал в телеграм-канале.

Эксперт рекомендовал родителям не сравнивать ребёнка с сыном подруги, не спрашивать каждый день про оценки и разговаривать с детьми о чём-то помимо учёбы. Кроме совместного выполнения домашнего задания, можно всей семьёй смотреть фильмы, читать книги, заниматься хобби или спортом.