Почему не всем стоит заводить детей в 18 лет

Депутат Государственной думы от Свердловской области Жанна Рябцева заявила, что самыми лучшими семьями являются те, в которых девушки рожают уже с 18–19 лет. По ее словам, россиянкам не нужно замораживать яйцеклетки, вместо этого лучше поступать по старинке и «рожать, рожать и рожать». «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, всегда ли роды в раннем возрасте — хорошая идея.

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По мнению детского и семейного психолога Натальи Наумовой, все зависит конкретно от готовности женщины стать мамой.

— Есть девушки, которые в 18 лет готовы стать мамами, и это прекрасно. Есть женщины, которые хотят родить ребенка в более зрелом возрасте. Все очень индивидуально, и нельзя сказать, что рождение ребенка в юности — это плохо. Невозможно дать четкие рекомендации, которые будут едины для всех, как женщине поступать со своими яйцеклетками и телом, — считает эксперт.

Психолог отметила, что большую роль играет внутренняя готовность женщины взять на себя ответственность за другого человека. Важно понимать, что в 18 лет некоторые девушки еще сами являются детьми. Тогда не стоит так рано «играть в семью», потому что высок риск того, что мама не сможет дать малышу необходимое воспитание.

— Ребенок — это не игрушка, его нужно не только родить, но и воспитывать. Если женщина внутренне не готова к рождению малыша, она не сможет вложить в его воспитание всю необходимую любовь, заботу и внимание. Женщина может не найти ресурсов и обозлиться на ребенка, испортить себе жизнь. Дети — это прекрасно, но всему свое время. Важно, чтобы женщина была готова и рада рождению, чтобы воспитывать ребенка в любви и в полной семье, — объяснила собеседница «ВМ».

6 сентября глава комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина заявила, что в РФ нужно провести «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока.