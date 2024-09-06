Какие правила гигиены рекомендуется соблюдать в школе

В Роспотребнадзоре рассказали, что личная гигиена играет ключевую роль в здоровье школьника. Поэтому родителям важно объяснить ребенку ее правила: мыть руки перед едой, после прогулки и туалета, использовать одноразовую посуду, если в школе стоят кулеры для питья. Одежда и обувь должны быть чистыми, соответствующими сезону и погоде.

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В ведомстве отметили в беседе с Тульской службой новостей, что с приходом осени обостряются риски заболевания ребенка гриппом или ОРВИ. Поэтому стоит одеваться по погоде, выбирать одежду из натуральных тканей, брать с собой в школу сменную обувь. При плохом самочувствии ребенка сразу обращаться к врачу.

Важны личная гигиена: прикрывать нос и рот при чихании, мыть руки. Также полноценное питание, в том числе горячее, и проветривание помещения. И, конечно, вакцинация, заключили эксперты Роспотребнадзора.