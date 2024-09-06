Как защитить ребенка от ОРВИ осенью

Руководитель медицинского департамента сети столичных лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала, как защитить ребёнка от сезонных простуд и инфекций в осенний период.

«Дети болеют чаще взрослых, так как их иммунитет хуже, чем иммунитет взрослых, знаком с возбудителями инфекций, а потому просто не умеет с ними бороться», — заявила она в беседе с изданием «Вести Подмосковья».

По её словам, детей позволит защитить прежде всего вакцинация. Прививку рекомендуется сделать в сентябре, чтобы успеть сформировать необходимые иммунные функции к пику распространения сезонной инфекции.

Также важно, чтобы ребёнок умел соблюдать правила гигиены, придерживался режима дня, уделял внимание физической подготовке, чаще бывал на свежем воздухе.

Ранее врач-инфекционист, главврач медицинского центра «Лидер-Медицина» кандидат медицинских наук Евгений Тимаков дал рекомендации по вакцинации от гриппа.