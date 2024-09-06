Посещение психолога беременными скоро станет обязательным

Минздрав готовится добавить к протоколу оказания помощи беременным женщинам консультации психолога с медицинским образованием и врача-генетика. Проект приказа находится на онлайн-портале нормативных актов, сообщает ИА NEWSDATA.RU.

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Отмечается, что кроме общения с гинекологом, терапевтом, окулистом и стоматологом женщинам с хорошим течением беременности хотят добавить медицинского психолога и генетика.

Пока же по протоколам гинеколог должен осмотреть женщину не меньше пяти раз за беременность, терапевт и стоматолог не меньше двух раз, окулист не менее раза и не позже двух недель с того момента, как женщина обратилась в женскую консультацию. С прочими специалистами встречи должны быть по показаниям, учитывая состояние женщины. Наблюдать за беременностью решили столько же времени, на протяжении 245 дней.