Физиолог рассказал, как алкоголизм родителей влияет на развитие ребенка

Все родители мечтают о том, чтобы их ребенок родился здоровым. Однако есть факторы, которые влияют на организм малыша независимо от генетики. Например, алкоголь.

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Если родители часто выпивали, то их дети будут быстрее стареть, рассказал физиолог Майкл Голдинг. По данным Национального института здравоохранения, почти каждый десятый взрослый американец страдает от алкоголизма.

Если мать часто употребляла алкоголь во время вынашивания плода, заболевания у ее ребенка будут развиваться быстрее, чем у других. У них уже в подростковом возрасте могут развиваться диабет второго типа, болезни сердца, а продолжительность жизни при этом сокращается на 40%.

На здоровье будущего ребенка влияет не только алкоголизм матери, но и пристрастия отца. У детей, рожденных от мужчин-алкоголиков, больше шансов заболеть болезнями печени в пожилом возрасте.

Одним из самых ранних признаков аутизма оказалось избыточное увеличение мозга во время эмбрионального развития. К такому выводу пришли ранее американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего с коллегами из других стран, результаты исследования которых опубликовал журнал Molecular Autism. Специалисты брали стволовые клетки из крови 10 младенцев с расстройством и шести здоровых детей.