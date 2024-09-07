Квадробинг: что это и насколько опасно для детской психики

На недавнем концерте певицы Мии Бойки произошел скандал с участием маленькой поклонницы артистки Марьяны. Во время выступления на сцену к певице вывели девочку, которая, как оказалось, потерялась с родителями в толпе. На малышке была маска кошки. На вопрос певицы, не является ли девочка квадробером, поклонница ответила положительно, что вызвало не совсем понятную реакцию со стороны Бойки. Артистка не поддержала увлечение девочка квадробингом, высказавшись резко против.

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После концерта мама девочки начала планировать судебное разбирательство с артисткой, аргументируя свое решение якобы моральной травмой, которую Миа нанесла ее дочери. Дойдет ли дело до суда пока не известно. По поводу скандала уже высказались Ксения Собчак и Егор Крид, которые поддержали Марьяну, осудив публичные высказывания Бойки. За юную поклонницу артистки вступилась и Екатерина Мизулина, пообещав семье девочки поддержку и предоставление психолога.

Мы решили выяснить, что же это за движение — квадробинг, а также спросили у психологов, насколько подобное увлечение может быть вредным для ребенка или подростка.

Кто такие квадроберы

По сути, это люди, по больше части — молодые, которые используют реквизит (накладные уши, усы, хвосты и лапы) и представляют себя каким-то животным. Квадроберы сегодня довольно распространены и подобных людей, которые имитируют повадки животных, можно заметить не только на детских площадках, но и на центральных улицах больших городов, где те собираются на тематических сходках.

Недавно квадроберы начали проводить спортивные соревнования в рамках своей субкультуры — кто дальше пробежит/проплывет/прыгнет и т. д.

В чем суть этой субкультуры

Как объясняют свое увлечение сами квадроберы, таким образом они развлекаются и объединяются с людьми, чьи интересы схожи. Сегодня не так-то просто найти человека, с которым можно было бы проводить много времени в реальности и не заскучать. Кроме того, многие родители поддерживают увлечение ребенка, считая, что даже такая активность лучше, чем бесконечное просиживание у экрана смартфона.

Что говорят специалисты

Психолог Александра Кондрахина уверена, что для детской психики подобное увлечение не несет опасности, более того, такое активное времяпрепровождение помогает укрепить юный организм. Александра:

«Единственный момент для родителей — обращайте внимание, не наносит ли себе ребенок в процессе повреждения».

Психолог Евгений Теребенин считает, что подобное увлечение безобидно, но если оно начинает затягивать и влиять на жизнь подростка негативно — отказ от принятия на себя ответственности, полная идентификация себя с животным, здесь уже нужно насторожиться и при необходимости обратиться к специалисту.

Если же родителей начинает тревожить такое необычное увлечение ребенка, психолог Юлия Диалектова советует следующее: