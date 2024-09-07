Ортопед объяснил, чем опасно плоскостопие у детей

Плоскостопие часто встречается у подростков и является серьезной проблемой, поскольку вызывает искривление позвоночника. Об этом рассказал врач-травматолог-ортопед Николай Бацаленко.

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По словам специалиста, диагноз «плоскостопие» можно поставить только после 15-17 лет. Как только недуг будет выявлен, необходимо начать использовать ортопедические стельки, которые снижают нагрузку на ноги и позвоночник.

Закрывать глаза на плоскостопие нельзя: из-за сколиоза возникает асимметрия мышц, что приводит к искривлению позвоночника, а в дальнейшем – к другим серьезным последствиям. Среди них – нарушение кровообращения, головные боли и другие проблемы неврологического характера, пояснил специалист.

Родителям необходимо постоянно следить за осанкой ребенка. Сидеть за рабочим столом он должен с прямой спиной, положив локти на поверхность. Школьный рюкзак нужно носить на обеих лямках. Сформировать правильную осанку помогут такие физические занятия, как танцы или конный спорт.

Если же сколиоз выявлен, для решения проблемы потребуются лечебная физкультура, массаж, а также электростимуляция. Своевременная диагностика и коррекция плоскостопия и сколиоза помогут избежать серьезных проблем со здоровьем в будущем, пишут «Известия».

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой рассказал, что неправильная осанка может сформироваться у ребенка уже в семилетнем возрасте, и чтобы этого избежать, его можно записать на плавание.