Что положить ребенку в ланч-бокс в школу

У многих родителей зачастую возникает проблема, что положить ребенку с собой, если он не любит школьную еду. И в выходные как раз есть время не спеша составить меню на неделю вперед.

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Главное, что следует учитывать при сборе ланч-бокса в школу – это вкусовые предпочтения самого ребенка. Поэтому стоит заранее вводить в его рацион полезные продукты и разнообразные перекусы. Попытайтесь не покупать снеки и сладкие батончики, замените их домашним печеньем.

Вместе с ребенком выберите такой ланч-бокс, чтобы ему было приятно из него есть. С собой не забудьте положить аккумулятор холода, чтобы пища не испортилась, и влажные салфетки или спрей для дезинфекции рук, передает «Волгоград-Родной город».

В качестве перекуса ребенку можно положить в ланч-бокс отбивную из куриной грудки, тефтели, запеченное мясо или рыбу на гриле. В качестве гарнира подойдут гречка или рис, также хорошим вариантом будет паста с любимым соусом.

Также отличной идеей будет испечь для ребенка блинчики сладкие или с сыром, а также сырники.

Красиво нарежьте и положите в ланчбокс овощные палочки из красного перца, моркови, огурца, сельдерея, можно добавить листья салата.

И конечно, никакой ребенок не откажется от такого перекуса, как домашняя выпечка, орехи или фрукты.