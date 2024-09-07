Эксперт рассказала, что дети стали чаще выбирать каши вместо сладкого

Роспотребнадзор в ходе реализации национального проекта "Демография" скорректировал структуры питания и меню в школах, благодаря чему дети стали в несколько раз больше выбирать каши и мясные блюда и почти в три раза реже выбирают кондитерские изделия. Об этом в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщила руководитель надзорного ведомства Анна Попова.

В рамках проекта специалисты Роспотребнадзора откорректировали около 40 тыс. меню в части обеспечения пищевой и биологической ценности при проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении 45 тыс. школ. Также был разработан цифровой формат формирования меню для детей всех возрастных групп и методическое сопровождение организации питания. На сегодняшний день в онлайн-сервисе работает около 5 тыс. организаций в 76 субъектах Российской Федерации.

"Рациональное питание, выравнивание структуры питания и меню, формирование здорового навыка питания, все это привело к тому, что дети стали здоровее, они правильнее ориентируются в выборе тех блюд, которые принесут пользу, а не вред. Дети стали в два раза чаще выбирать каши, в три раза чаще - мясные блюда, а кондитерские изделия - почти в три раза реже", - рассказала Попова.

По ее словам, специалисты ведомства провели большую работу по изучению структуры питания в различных субъектах Российской Федерации - по качеству продуктов и наполненности полок магазинов полезными продуктами.

"В результате нам удалось сформировать правильные позиции по школьному питанию. Мы провели анкетирование школьников и их родителей в Российской Федерации, это большая работа. В результате чего, например, мы увидели, что дети не успевают кушать и время перемен необходимо увеличивать. Также, дети приходят в школу с сформированными вкусовыми привычками по большому количеству потребления соли и сахара, и с приверженностью к такому питанию, которое представляет фастфуд", - отметила она.

Также, по ее данным, попавшие в проект по обеспечению горячим питанием ученики начальной школы, переходя в среднюю школу, имеют другие приверженности и вкусовые пристрастия. Попова подчеркнула, что за последние три года снизилась распространенность у детей привычки дополнительно досаливать готовые блюда и добавлять более двух чайных ложек сахара в горячие напитки.

Полный текст интервью будет опубликован 8 сентября в 11:00 мск.