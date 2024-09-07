Мошенники научились подделывать голоса детей и видео с ними

Мошенники в России продолжают совершенствовать свои преступные методы. Так, по данным Kp.ru, им уже удается подделывать видео с детьми потенциальных жертв и использовать их голос.

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На удочку аферистов чуть не попалась жительница Воронежа. Ей поступил видеозвонок от дочери из Москвы. Девушка по какой-то причине сидела в месте, напоминающем тюремную камеру.

«Мама, у меня проблемы! Срочно переведи мне 100 тысяч рублей! Срочно! И ни о чем не спрашивай», — услышала напуганная женщина и пошла к банкомату.

По дороге ей снова позвонила дочь, но на этот раз студентка спокойно поинтересовалась, как у матери дела. Оказалось, что с девушкой все хорошо, а те, кто звонил до этого, мошенники.

Ранее мошенники обманули тещу продюсера Иосифа Пригожина. Они выписали женщину из квартиры.