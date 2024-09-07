Искусственное вскармливание: как на самом деле оно действует на детей

Наш просвещенный век предлагает современные решения по множеству направлений: нам уже не нужно самостоятельно выращивать лен, чтобы пошить одежду, не нужно уметь рыбачить, чтобы полакомиться дарами моря, а благодаря мобильным телефонам и интернету мы можем мгновенно обмениваться сообщениями с людьми, которые находятся в десятках тысяч километров от нас. Прогресс может предложить альтернативу даже грудному вскармливанию. Но здесь актуален вопрос: а надо ли?

Недостатки искусственного вскармливания

О том, что искусственное вскармливание не такое великое благо, как можно было бы предположить, первыми начали говорить стоматологи. Ими было подмечено: дети, вскормленные матерью, намного реже страдают от неправильного прикуса.

Казалось бы, велика ли та проблема, неправильный прикус? Специалисты хором отвечают: да. Помимо очевидных проблем с дикцией, неправильный прикус может повлечь за собой множество не самых очевидных, но весьма серьезных последствий. Например, сколиоз. Это связано с особенностями работы шейного отдела позвоночника, если челюстной аппарат асимметричен, то это может повлиять на правильность осанки в детском возрасте, а это часто приводит к искривлению позвоночника и, объективно, уже является большой медицинской проблемой. Сколиоз влияет на работу внутренних органов и, тем самым, сказывается на качестве и продолжительности жизни человека.

Неправильный прикус приводит к ранней деформации зубов и стиранию эмали, из-за чего люди с такой особенностью строения челюстного аппарата порой уже в возрасте 45 лет нуждаются в услугах протезиста.

Влияние на биохимию организма

Помимо этого ряд исследователей считает, что искусственное вскармливание проигрывает грудному еще и по ряду сугубо микробиологических характеристик. Известно, например, что в материнском молоке содержится такой важнейший элемент как докозагексаеновая кислота, являющаяся одной из важнейших Омега-3 кислот. К несчастью, ни один продукт на рынке смесей для искусственного вскармливания не может предложить товар, который бы соответствовал по уровню содержания этого микроэлемента молоку родной матери.

Докозагексаеновая кислота способствует скорому и правильному формированию головного мозга, стимулирует развитие интеллектуальных и когнитивных способностей ребенка. Кроме того, ее употребление в младенчестве является хорошей защитой от рассеянного склероза.

Человеческий организм можно рассматривать как своего рода биохимическую лабораторию и одним из важнейших микроэлементов, который мы получаем с молоком матери, является гормон холецистокинин. Он напрямую связан работой головного мозга и отвечает за ощущение чувства сытости. Учитывая, что стратегия пищевого поведения формируется у нас ещё в младенчестве, то дети, которые не получают в должных объемах этот гормон, могут развить у себя неправильные пищевые привычки. Говоря просто — у них будет позже наступать чувство сытости, что неминуемо приведет к ожирению.

Главный довод сторонников полностью искусственного вскармливания прост и понятен: это помогает сохранить сексуальную привлекательность груди матери, но лучше поступиться личной красотой во имя высшей цели — здоровья детей.