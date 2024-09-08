Родителям посоветовали не требовать пятерок у школьников

Новый учебный год начался в Новосибирске и области, к занятиям приступили во всех образовательных учреждениях региона. О том, как войти в рабочий режим без стресса, рассказали в региональном минобре.

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Первое и самое важное – это хорошее настроение у родителей.

«Не формируйте негативный настрой. Если с первых учебных дней говорить ребенку, что нужно безукоризненно готовиться к контрольным, иначе все завалишь, – его охватит тревога и лень, – сообщили авторы ТГ-канала регионального минобра. – Тревожно-негативный настрой даже у взрослых способен заблокировать всякий интерес к новому и стремление к достижениям».

Второе важное правило – не требовать всего и сразу.

«Постарайтесь не требовать отличной успеваемости в первые дни осени. Не ставьте завышенную планку ожиданий и не критикуйте, если пока не выходит все так хорошо, как хотелось бы», – советуют родителям.

Третье – помогите с организацией образа жизни. Расскажите, как можно выстроить грамотную систему для обучения, чтобы времени хватало и на учебу, и на отдых.

Напомним, что численность школьников в Новосибирской области в последние годы растет. 1 сентября за парты сели более 372 тысяч учеников, из них почти 39 тысяч сделали это впервые. В одной из школ областного центра появился 1 класс «П».