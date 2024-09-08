Школьников-экстремистов будут выявлять по одежде

Школьные учителя и сотрудники администрации будут выявлять учеников-экстремистов по маркерам, которые указаны в методичке, созданной Минпросвещения РФ.

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Документ составлен для профилактики терроризма в общеобразовательных учреждениях, пишет «Парламентская газета».

Помощь педагогам в выявлении лиц, представляющих угрозу, окажут прежде всего маркеры поведенческих аномалий, например публикации в соцсетях с признаками ультраправой идеологии, оскорбляющие людей по признаку национальности, религии, социального статуса, изображение террористов на личных вещах, тематические татуировки, отсылающие к свастике, солярным символам, изображающие нацистских лидеров.

«Также необходимо обращать внимание на высказывания в публичном и личном пространстве, в том числе оправдывающие действия и романтизирующие поступки националистов. Изображения террористов типа Брейвика на личных вещах, подражание этим террористам в области стиля одежды и иных внешних атрибутов - это тоже повод присмотреться к школьнику», - отмечает издание.

В числе маркеров, которые должны насторожить педагогов, - непризнание традиционных для России религиозных институтов, конфессий, органов власти, государственных праздников, поддержка геополитических соперников России, агрессивный отказ признать РФ тысячелетней цивилизацией.

Также педагоги должны присмотреться к школьнику, если тот не желает общаться с семьей и близкими, отчужден от них, проявляет враждебность, при этом все больше уходя в себя. Маркером является и выраженная, устойчивость апатичность или же, наоборот, гипервозбудимость, экзальтация.