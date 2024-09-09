Названы самые полезные продукты для беременных

Одними из наиболее важных и незаменимых продуктов для беременных являются куриные яйца, так как они содержат большое количество белка, рассказала NEWS.ru нутрициолог Екатерина Гусева. Кроме того, продукт богат холином, обеспечивающим полноценное физическое и умственное развитие ребенка, и содержит жирные кислоты омега-3, необходимые для развития мозга и зрения. Гусева порекомендовала будущим мамам добавить в рацион темную зелень и листовые овощи.

Шпинат, капуста, рукола, мангольд, айсберг и другие зеленые листовые овощи богаты фолиевой кислотой, формой витамина группы В, и витаминами А, С, К, необходимыми для развития и вынашивания здорового ребенка, — объяснила нутрициолог.

Беременным обязательно нужно включить в рацион фасоль, чечевицу, бобы и нут, продолжила она. Гусева напомнила, что бобовые богаты растительным белком и клетчаткой, необходимой для профилактики проблем с желудком и кишечником. Эксперт посоветовала будущим мамам не игнорировать ферментированные молочные продукты — йогурт, кефир и ряженку — из-за высокого содержания кальция.

Если кальций не поступает в организм беременной с пищей, он все равно поступит к ребенку из внутренних запасов организма мамы, истощая кости и зубы. Плюс ферментированные молочные продукты содержат лакто- и бифидобактерии, которые благотворно влияют на микрофлору кишечника, — заключила Гусева.

Ранее акушер-гинеколог Химкинской клинической больницы Эмма Овнанян рассказала, что «подготовительные» схватки появляются после 36 недель беременности. При них наблюдается до пяти нерегулярных сокращений матки в день.