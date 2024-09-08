Нутрициолог сообщил о росте числа случаев ожирения у детей на домашнем обучении

В таких условиях у ребёнка больше «перекусов и всяких удовольствий».

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Питание в российских школах сбалансировано. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала завлабораторией возрастной нутрициологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Екатерина Пырьева.

«При получении образования в домашних условиях, к сожалению, более здорового питания и образа жизни в целом мы не видим. Мы видим рост числа случаев ожирения, рост числа проблем с питанием. Были проведены соответствующие исследования по различным регионам РФ с включением более 60 тысяч детей. Увидели, что удельный вес полезных продуктов снижается, перекусов и всяких удовольствий увеличивается, снижается контроль родителей. Со школьным питанием у нас сегодня всё очень неплохо. С позиции здорового питания всё сделано грамотно, сбалансированно. Это по всей России».

Ранее нутрициолог рассказала, что детям нельзя есть картошку фри чаще раза в месяц. Продукт отличается повышенной калорийностью. Употребление блюда после длительной прогулки в редких случаях допустимо, подчеркнула Пырьева.