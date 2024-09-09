Психолог объяснила, как реагировать на школьные прогулы детей

Родителям следует обсуждать прогулы ребенка с администрацией школы и учителями, сообщила NEWS.ru детский психолог Екатерина Маденко. По ее словам, реакция на такое поведение не менее важна, чем выявление причин. Родители могут помочь ребенку вернуться на путь учебы и справиться с возможными проблемами, если поступят правильно в такой ситуации.

Установите диалог с ребенком. Спокойно с ним поговорите, выясните причину прогулов. Содействуйте в поиске решения. Предложите помощь в решении возможных проблем, вызывающих прогулы. Обсудите с учителями и администрацией школы ситуацию с прогулами, чтобы получить дополнительную информацию. Вместе с ребенком создайте план, как избегать прогулов в будущем. Установите правила и последствия за их нарушение, — дала рекомендации психолог.

Специалист также предложила обратиться к школьному психологу для получения профессиональной помощи в случае необходимости. Маденко призвала отмечать и поддерживать усилия ребенка при соблюдении плана. Положительное подкрепление поможет замотивировать школьника. Важно не забывать отслеживать прогресс ребенка, поощрять его улучшения и быть готовым поддержать его в случае возникновения рецидивов.

Не следует забывать, что основой успешного преодоления прогулов является поддержка со стороны семьи. Родители играют важную роль в создании условий для развития позитивного отношения к учебе и формирования чувства ответственности у ребенка, — заключила психолог.

Ранее стало известно, почему дети в школе учат стихи. Клинический психолог Маргарита Алексеева отметила, что это не является «эмоциональным насилием».