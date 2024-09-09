Нутрициолог дала рекомендации, как следует питаться школьникам

С началом нового учебного года перед родителями встает вопрос правильного питания их детей-школьников. От рациона юных учеников зависит не только их физическое здоровье, но и успехи в учебе. О том, как должен быть организован режим питания школьников, чтобы помочь им в освоении школьной программы, рассказала президент Национального союза «Здоровье наших детей», известный нутрициолог Ольга Панова, сообщает радио Sputnik.

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По словам эксперта, детский организм еще находится в стадии активного развития, поэтому потребность в энергии и питательных веществах у ребенка выше, чем у взрослого человека. Именно поэтому крайне важно, чтобы рацион школьника был сбалансированным и содержал все необходимые компоненты.

Основу питания ребенка, по мнению Пановой, должны составлять белки растительного и животного происхождения. Они важны для развития и роста ребенка. Это могут быть курица и другое нежирное мясо, бобовые и яйца. Полезные жиры, содержащиеся в орехах, растительных маслах, морской рыбе, также важны для школьного меню. Они важны для работы мозга и гормональной системы.

Не менее значимы для детского организма и сложные углеводы, которые можно найти в цельнозерновых крупах. Они являются основным источником энергии. А для нормальной работы пищеварительной системы нужна клетчатка. Ее источником являются фрукты и овощи.

Нутрициолог советует родителям придерживаться «правила тарелки»: половину ее должны занимать овощи и фрукты, 1⁄4 — белки, 1⁄4 — углеводы. Причем она рекомендует начинать с тех продуктов, которые ребенок любит, постепенно вводя в рацион и менее популярные у него овощи.

Особое внимание Панова уделяет рыбе, которая, к сожалению, не пользуется большой любовью у детей. Однако этот продукт крайне важен для работы мозга и успеваемости в школе. Поэтому родителям стоит прикладывать усилия, чтобы школьник регулярно употреблял рыбу.

По мнению эксперта, сбалансированное питание, обогащенное всеми необходимыми питательными веществами, позволит школьнику более успешно справляться с умственными нагрузками, улучшит его концентрацию внимания и успеваемость. Таким образом, правильное питание становится важным фактором, способствующим эффективному обучению.

Кроме того, Ольга Панова отмечает, что организм ребенка, который находится на стадии активного развития, требует большего количества энергии по сравнению со взрослым человеком. Поэтому особое внимание при формировании рациона школьника нужно уделять сбалансированности и полноценности питания.

Правильно организованное питание, включающее все необходимые компоненты в нужных пропорциях, поможет школьнику не только сохранить здоровье, но и добиться высоких успехов в учебе. Это делает задачу составления рационального меню для ребенка одной из приоритетных задач для родителей.