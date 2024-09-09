Психолог объяснила, кому подходит рожать в 18 лет

Депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок рожать с 18 лет. Детский психолог Наталья Наумова подчеркнула, что физиологически организм девушки в этом возрасте готов к родам, но акцентировала внимание на психологической готовности будущей матери, отметив, что не каждая девушка к 18 годам способна справиться с материнством.

«Физиологически девушка к 18 годам вполне готова к родам, это способствует рождению здорового потомства. Но важен не только физический аспект, но и психологическая готовность быть мамой: заботиться, любить, воспитывать ребенка», – сказала в беседе с «ФедералПресс» специалист.

Наталья Наумова добавила, что при наличии хороших отношений в семье, поддержки мужа и близких, а также при возможности нанять помощников по хозяйству, материнство в молодом возрасте может стать радостным и полноценным опытом.

В то же время раннее материнство подходит не всем, каждая женщина должна ориентироваться на свои личные возможности и желания. По мнению психолога, важно не только родить ребенка, но и иметь возможность его воспитывать и при этом развиваться самой: получать образование, строить карьеру, радоваться жизни.

«В связи с этим, каждая женщина должна сама решать, готова ли она к материнству в 18 лет», – заключила Наумова.

Ранее в Госдуме рекомендовали работодателям следить за рождаемостью среди сотрудников, добавив, что многодетные семьи в настоящее время «становятся новой элитой».