Эксперт: бесплатная помощь психологов нужна беременным и детям

Женщинам во время беременности нужна помощь психологов, так как из-за гормональных скачков зачастую у них ухудшается самочувствие. Помимо них, бесплатную психологическую помощь необходимо предусмотреть для детей, заявила в беседе с Общественной Службой Новостей психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова.

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По словам специалиста, важно, что во время беременности женщины могут чувствовать и делать то, что в обычной жизни никогда бы не сделали и не почувствовали. В таких обстоятельствах и сразу после родов им нужна помощь.

"Со своей стороны я бы также ввела обязательного детского психолога, причем не только в школах и детских садах, но и вообще. Я бы увеличила их количество в школах, детских садах", - отметила Дугенцова.

Она назвала проблемой тот факт, что у психологов в школах и детсадах много бумажной работы, из-за чего на детей иногда не хватает времени. Она призвала увеличить количество кадров, а также ввести отдельных психологов для родителей, особенно если их дети — подростки.

Помимо этого, по мнению эксперта, в обычных клиниках следует ввести штатных психологов, к которым можно обратиться бесплатно. Особенно это актуально для регионов, где далеко не всегда есть такая возможность, заключила специалист.

Напомним, в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект о разводах, согласно которому женатые пары обяжут пройти консультации у семейного психолога, если они имеют несовершеннолетних детей или один из супругов против расторжения брака. Психологи считают, что это хорошая инициатива, которая сможет сохранить многие семьи.