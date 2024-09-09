Педиатр рассказал, как проявляется аутизм у детей

«Дети замкнуты и не идут на контакт»: педиатр рассказал, как проявляется аутизм
Первые признаки аутизма можно спутать с особенностями характера ребёнка. На что следует обратить внимание родителям, «Клопс» рассказала врач-педиатр Наталья Коновалова.
Аутизм — это тяжёлое расстройство психики, при котором отсутствует или нарушается связь с окружающим миром. В первую очередь заболевание проявляется нестандартным поведением.
«Ребёнок неадекватно реагирует на тактильные контакты. Даже прикосновения мамы могут вызвать агрессию», — пояснила доктор.
Отношение к игрушкам у таких детей равнодушное, нет реакции на яркость и оригинальность предмета, продолжила врач. А вот некоторые звуки или запахи, наоборот, вызывают чрезмерную возбудимость вплоть до истерики.
«Эти малыши часто замкнуты, не идут на контакт с другими детками. Не понимают эмоции людей, неправильно реагируют в ответ: криком, плачем или смехом», — продолжила Коновалова.
Аутисты, как правило, играют с определёнными игрушками, методично сортируя их, могут беспричинно кричать или проявлять агрессию по отношению к самому себе. Особенное поведение проявляется независимо от обстановки: в садике, дома, в гостях или на прогулке.
При таких симптомах обязательно нужно показать ребёнка невропатологу, обратила внимание Коновалова. Важно диагностировать заболевание на ранней стадии. Специалисты ещё успеют скорректировать поведение по индивидуальной программе лечения.
«Если ничего не предпринимать до 5-7 лет, скорее всего, изменить ситуацию в лучшую сторону уже не получится», — заключила педиатр Коновалова.