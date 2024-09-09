Педиатр рассказал, как проявляется аутизм у детей

Первые признаки аутизма можно спутать с особенностями характера ребёнка. На что следует обратить внимание родителям, «Клопс» рассказала врач-педиатр Наталья Коновалова.

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Аутизм — это тяжёлое расстройство психики, при котором отсутствует или нарушается связь с окружающим миром. В первую очередь заболевание проявляется нестандартным поведением.

«Ребёнок неадекватно реагирует на тактильные контакты. Даже прикосновения мамы могут вызвать агрессию», — пояснила доктор.

Отношение к игрушкам у таких детей равнодушное, нет реакции на яркость и оригинальность предмета, продолжила врач. А вот некоторые звуки или запахи, наоборот, вызывают чрезмерную возбудимость вплоть до истерики.

«Эти малыши часто замкнуты, не идут на контакт с другими детками. Не понимают эмоции людей, неправильно реагируют в ответ: криком, плачем или смехом», — продолжила Коновалова.

Аутисты, как правило, играют с определёнными игрушками, методично сортируя их, могут беспричинно кричать или проявлять агрессию по отношению к самому себе. Особенное поведение проявляется независимо от обстановки: в садике, дома, в гостях или на прогулке.

При таких симптомах обязательно нужно показать ребёнка невропатологу, обратила внимание Коновалова. Важно диагностировать заболевание на ранней стадии. Специалисты ещё успеют скорректировать поведение по индивидуальной программе лечения.