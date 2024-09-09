Травля в школе: как защитить ребенка от буллинга с точки зрения закона?

Прошла только первая неделя нового учебного года, а проблемы, обычные для детского сообщества, уже дали о себе знать. Одна из самых острых – ситуация школьной травли, с которой нередко сталкиваются дети. Согласно статистике, разным формам буллинга в России подвергаются до 57% детей. Такую цифру ранее озвучивала зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. О том, как можно противостоять травле, опираясь на закон, рассказала в интервью MIR24.TV адвокат Евгения Квартальнова.

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«Травля в школе – это серьезная проблема, которая не только унижает и оскорбляет ребенка, но и может привести к тяжелым последствиям для его психического здоровья, – говорит адвокат. – В Российской Федерации законодательство предусматривает меры защиты от травли в школе, и родители имеют право использовать их для защиты своих детей».

Закон на стороне ребенка. Какие статьи закона могут быть использованы? Отвечает Евгения Квартальнова.

Статья 20 Конституции Российской Федерации: гарантирует каждому право на защиту от незаконных действий;

Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1998 № 124-ФЗ: устанавливает обязанность органов государственной власти, общественных объединений и граждан предотвращать и пресекать правонарушения несовершеннолетних;

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: устанавливает обязанность образовательных организаций обеспечивать безопасность обучающихся и создавать условия для их психологического комфорта.

Что делать, если вашего ребенка обижают?

Соберите доказательства:

Зафиксируйте все факты травли: дату, время, место, имена участников, что было сказано или сделано;

Сохраняйте письменные сообщения, фотографии (если они есть);

Если обнаружилось видео, снятое кем-то из детей, обязательно постарайтесь его получить!;

Поговорите с другими детьми, которые могут быть свидетелями травли. Запишите все, что они скажут.

Действуйте в школе:

Поговорите с учителем вашего ребенка и с директором школы;

Требуйте принятия мер по прекращению травли и защите вашего ребенка;

Сообщите о ситуации школьному психологу.

Собранные доказательства никому не отдавайте, можете предоставить в школу только копии материалов!

Обратитесь в органы надзора:

Если школьные меры не эффективны, не стесняйтесь обратиться в органы надзора за соблюдением законодательства в сфере образования (например, в территориальный отдел Роспотребнадзора, в прокуратуру);

В своем обращении укажите факты травли, приведите доказательства и требуйте принятия мер к виновным лицам.

Идите к юристу:

В случае, если травля имеет тяжелые последствия для ребенка, обратитесь к юристу, специализирующемуся на детском праве. Юрист сможет оценить ситуацию и предоставить вам правовую помощь.

Вымогательство и другие частные случаи буллинга

Рассмотрим отдельные случаи, предлагает юрист.

Если вашего ребенка кто-то заставляет платить деньги, это может быть рассмотрено как вымогательство (статья 163 УК РФ), а также как нарушение права на безопасность в образовательном учреждении (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Если ребенка оскорбляют в соцсетях, это может быть рассмотрено как дискриминация (статья 14 Конституции РФ) и нарушение права на личную неприкосновенность (статья 23 Конституции РФ).

А если распространяют о нем ложные сведения, которые порочат его достоинство, это является нарушением ст.128.1 УК РФ.

Нарушение тайны переписки и телефонных переговоров, описанное в ст.138 УК РФ, возникает, когда записи телефонных разговоров или личная переписка ребенка бывают распространены и оказываются известны многим.