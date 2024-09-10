Стало известно, сколько российские школьники заработали за лето

Аналитики опросили учащихся школ и выяснили, что этим летом 43% опрошенных подрабатывали. Из них 36% за этот период смогли заработать до 15 тыс. рублей.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование MAXIMUM Education.

Треть опрошенных (31%) рассказали, что заработали 15—30 тыс. рублей, 10% — 50—75 тыс. рублей, 4% — 75—100 тыс. и ещё 4% — более 100 тыс. рублей.

Половина опрошенных (52%) заявили, что довольны заработком, 46% рассчитывали получить больше.

Чаще всего школьники летом подрабатывали официантами (10%), промоутерами (8%), упаковщиками-фасовщиками (8%), продавцами (6%), курьерами (6%), вожатыми (6%), а также проходили стажировки в крупных компаниях (6%).

Ранее в Московской областной думе рассказали, что с начала лета в регионе трудоустроились более 14 тыс. подростков.