Эксперт рассказала, как выбирать детские продукты

Стараетесь выбирать лучшее для своего малыша? Убедитесь, что детская у продукта не только упаковка, но и состав. Всемирная организация здравоохранения не рекомендует добавлять сахар в детское питание, в том числе в концентрированные фруктовые соки, и поддерживает ограничение содержания натрия. Продукты, которые позиционируют как рыбные или мясные, должны содержать соответствующее количество белка.

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«Я призываю родителей перевернуть продукт и посмотреть на этикетку с информацией о питательной ценности и списком ингредиентов», — рассказала The Post Элизабет Данфорд, доцент Университета Северной Каролины.

Для начала стоит поискать продукты с низким содержанием сахара и с ингредиентами, которые вам знакомы, советует эксперт. «Неправильный» состав продукта не нанесет ощутимого вреда за один раз, но в долгосрочной перспективе может привести к развитию ожирения.

«Суть в том, что некоторые "детские" продукты не должны составлять основную часть рациона маленьких детей, а вместо этого должны использоваться как часть их рациона, если это необходимо», — подытожила специалист.

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