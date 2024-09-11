Что необходимо сделать для сохранения правильной осанки у детей

Специалист реабилитационно-образовательного центра №76 Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Марина Догузова рассказала, что для сохранения осанки школьника важны удобный матрас и правильная мебель.

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При выборе матраса рекомендуется отдавать предпочтение ортопедическим вариантам средней жёсткости, поделилась она в беседе с РИАМО.

Что касается школьной мебели, то она должна быть подобрана с учётом роста, пропорций и других физиологических особенностей ребёнка, отметила Догузова.

«При правильно подобранной мебели спина остаётся прямой, а голень и бедро образовывают прямой угол, при этом ноги ребёнка обязательно должны стоять на полу», — добавила эксперт.

Ранее директор центра реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, врач — травматолог-ортопед, остеопат Константин Терновой рекомендовал школьникам не носить учебники и тетради в сумках-шоперах.