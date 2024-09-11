Беременных россиянок будут отправлять к психологу

Минздрав: беременным россиянкам будут назначать сеансы с психологом. По версии ведомства, эти нововведения позволят сократить риски осложнений и вероятность возникновения послеродовой депрессии. В период беременности девушек будут дважды направлять к специалисту — в первом и третьем триместрах. Подробности инициативы — далее в материале.

По версии ведомства, эти нововведения позволят сократить риски осложнений и вероятность возникновения послеродовой депрессии. В период беременности девушек будут дважды направлять к специалисту — в первом и третьем триместрах. Подробности инициативы — далее в материале.

Что придумали для беременных

В Минздраве разработали проект, который изменит медицинское сопровождение беременных россиянок. Теперь их будут отправлять к психологу дважды за беременность — в первом или втором триместре (в зависимости от того, когда будущая мама обратилась) и в третьем.

После первой встречи психолог уже оценит состояние пациентки и определит, нужны ли дополнительные встречи и лечение согласно диагнозу или нет. По мнению специалистов, эти сеансы помогут настроить будущих мам на позитивный лад и сократить риски возникновения послеродовой депрессии.

Бесплатная психологическая помощь для беременных появилась в 2024 году, но многие россиянки не обращаются к специалистам, даже если им это нужно.

А в 2025 году планируется добавить в ОМС беременных ещё и обязательные консультации с кардиологом, сообщили «Ведомости».

Сложности с контрацептивами

Ранее сообщалось, что некоторые средства экстренной контрацепции стали рецептурными, поэтому, скорее всего, они пропадут из аптек. Что делать россиянкам, которым нужны такие препараты, можно узнать здесь.