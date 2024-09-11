«Стоит контролировать». Психологи высказали мнение о квадробинге

В Совете Федерации предложили запретить молодежную субкультуру квадробинг, так как она травмирует психику детей, что может привести к тяжелым последствиям. Сенаторы в своем решении заявляют, что движение возникло из-за того, что российская молодежь следует негативным трендам. MIR24.TV поговорил с психологами о том, насколько подобные субкультуры могут носить деструктивный характер.

© Mir24.TV

Квадробика – это новая молодежная субкультура, которая зародилась в Японии, но развивалась в США, поясняет подростковый психолог, дефектолог, научный сотрудник Института коррекционной педагогики Дарья Сальникова.

«Субкультура, конечно, вызывает отрицание: у родителей, у старшего поколения, у властей. Это нормальная и естественная реакция человеческой психики – отрицание. Все новое – это стресогенный фактор, то, что нарушает привычную жизнь на любых уровнях: бытовом, политическом, социальной. По понятным причинам этот стресогенный фактор нужно изолировать. Другой вопрос: а будет ли это эффективно? Субкультура пришла из аниме, а поклонников этого жанра сегодня достаточно большое количество. И это не только молодежь, но и старшее поколение», – размышляет эксперт.

Как любая субкультура, квадробика – это способ прожить немного другую жизнь, отмечает психолог. Неслучайно квадроберами чаще всего являются дети и подростки от 7 до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.

«Это возможность вжиться в другую роль и проиграть другие социальные правила. Здесь мы вспоминаем о том, что родоначальниками многих субкультур становятся именно подростки. А для них свойственно выделяться, эпатировать, отдаляться от семьи. Это нормально. Так или иначе молодежь будет искать себе какое-то сообщество. Вопрос в том: кто в таком случае станет их новыми друзьями? Ребята с сигаретой на лавочке или ребята-квадроберы? Во втором случае родителям надо подумать: насколько эта субкультура вредит и противоестественна для их ребенка?» – уточняет Дарья Сальникова.

Были случаи, когда представители субкультуры часто пугали прохожих. Квадроберы перемещались на четвереньках, имитировали движения животных, бросались на людей, кусая их. Для полного погружения в субкультуру подростки используют маски животных и накладные хвосты.

Важно со стороны взрослых контролировать нахождение детей в субкультуре. Необходимо поддерживать дружескую позицию, поддержать субкультуру, но при этом занимать направляющую сторону.

«Стоит контролировать рамки включения в эту субкультуру. Если квадробика для ребенка – это только мимолетное увлечение, как спорт три раза в неделю, то это приемлемый и экологичный вариант выброса гормонов и желания отделиться от родителей. Подросткам хочется таким образом сказать, что «я уже взрослый, я не хочу жить по вашим правилам». И вот эти самые правила они находят в своих субкультурах. Не совсем нормально, когда подросток полностью вживается в эту роль, то есть полностью перевоплощается», – обращает внимание Дарья Сальникова.

Когда подросток хочет жить в другой реальности, то это уже вызывает вопросы. Почему ему не нравится окружение, почему нет друзей, нет смысла жизни? В таком случае родителям стоит насторожиться. Но и здесь проблема будет не в квадроберах.

«Запрещать или нет? Есть много примеров, когда государство берет наставническую функцию над молодежными движениями, создает другую альтернативу: кружки, секции, организует мастер-классы. Все это – более эффективное решение вопроса. Не запрещать, а предлагать альтернативу. Почему? Ребенку разрешают переодеваться, разрешают петь или танцевать, заниматься йогой, боксом или киберспортом. Это тоже погружение в другую культуру, выход в социально-полезную функцию, но вместе с тем по определенным правилам», – подытожила Дарья Сальникова.

Любая субкультура должна оставаться в рамках разумного. Тревогу вызовет слишком глубокий интерес к квадробингу в ущерб учебе и играм с друзьями, пояснила детский, подростковый и семейный психолог Лариса Кононова. В этом случае лучше показать ребенка специалисту.

«Первого квадробера я увидела в своем кабинете в апреле нынешнего года. Мальчик в маске кошки и в перчатках в виде кошачьих лап рассказал мне о квадробинге. Потом еще несколько юных квадроберов приходили ко мне на прием. Но родителей волновало не это увлечение детей, а другие проблемы: конфликты с братьями и сестрами, увлечение гаджетами или плохая учеба», – прокомментировала эксперт.

Зачастую квадробингом увлекаются младшие подростки до 14 лет. А позже уже просто неинтересно прыгать, как пантера или лазить по деревьям, как обезьяна.