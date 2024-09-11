Педиатр рассказала, стоит ли вакцинировать ребенка от гриппа

Вакцинация от гриппа — дело добровольное. Если речь о детях, то решение принимают родители. Стоит ли соглашаться на прививку, «Клопс» узнал у калининградского врача-педиатра Натальи Коноваловой.

Прививка против гриппа является плановой и проводится в учебных заведениях ежегодно: с сентября по октябрь, прокомментировала доктор.

Практика показывает, что вакцинированные дети болеют реже. Течение вирусных инфекций протекает легче, что снижает риск развития осложнений, например, пневмонии или менингита.

Родителям лучше давать согласие на прививку, рекомендует врач. У ребёнка без иммунитета к вирусу больше шансов подхватить инфекцию в коллективе.

Когда лучше вакцинироваться

«Если делать, то сейчас, в сентябре — эффект будет очень хороший. А если позже, то есть большая вероятность заболевания, ведь идёт увеличение числа вирусных инфекций», — пояснила педиатр.

На что обратить внимание

Ребёнок должен быть здоров. В случае перенесённого накануне заболевания стоит взять медотвод и отложить вакцинацию хотя бы на две недели, уточнила врач.

При действующей аллергии на момент прививки от процедуры желательно отказаться, предупредила Коновалова. Когда реакции организма не проявляются, но диагноз указан в анамнезе — вакцинироваться можно, но под защитой противоаллергических препаратов: принимать два-три дня до и после процедуры.

После прививки от гриппа желательно, чтобы все дети несколько дней побыли дома.