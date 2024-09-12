Психолог назвал квадробинг безобидной субкультурой

Детский психолог-педагог Дарья Дугенцова назвала квадробинг безобидной субкультурой.

© unsplash

«Если мы говорим про дошкольников, до 7 лет, у них основной деятельностью является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в сюжетные ролевые игры. Поэтому переживать родителям насчет этого не стоит. То, что ребенок в этом возрасте занимается квадробингом, в этом ничего страшного нету», — рассказала она в эфире Радио «Комсомольская правда».

Если же речь идет о возрастной группе постарше, 7-12 лет, тут уже можно насторожиться. Увлечение квадробингом ребятами из этой категории говорит о том, что они не доиграли в детстве.

«Настораживаемся и думаем, что конкретно он компенсирует, возможно, ребенок не доиграл, и он переходит на сюжетно-ролевые игры с нового вида деятельности. В младшем школьном возрасте ведь у нас самая важная деятельность — это учебная. Если он не учится, то получается, что он занимается игрой, а это значит, что он себе что-то компенсирует либо ему сложно дается учеба», — объяснила эксперт.

Распространен квадробинг и среди подростков. Однако в этом случае все обстоит намного сложнее. Дугенцова отмечает, что увлечение субкультурой детей постарше может быть связано с их низкой самооценкой или их не принимают в компании.

«Либо нет друзей, либо он находит их только с помощью вот этого хобби. Подростку очень важно принадлежать к какой-то группе. Если он не находит группу, например, в школе, то получается, что он эту группу компенсирует с помощью вот этого квадробинга. Также у ребенка может быть низкая самооценка», — заключила Дугенцова.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая осудила певицу Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) после инцидента на концерте. Mia Boyka вывела на сцену потерявшуюся девочку, а потом раскритиковала ее увлечение квадробикой.