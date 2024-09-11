Почему детей необходимо отучивать от привычки грызть ручки

Одна из распространенных привычек среди школьников — грызть ручки и карандаши во время занятий. Однако, как предупредила в разговоре с «Газета.Ru» детский стоматолог «СМ-Стоматология» Екатерина Кузина, она может иметь негативные последствия.

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Она отметила, что вредные привычки у детей часто возникают на фоне психологического дискомфорта, переживаний и стресса. Детям сложно справляться со своими эмоциями, поэтому они неосознанно успокаиваются, благодаря действиям, которые у него связаны с чувством безопасности. И чаще всего вредными детским привычками принято считать обкусывание ногтей, сосание пальца, закусывание губы и т.д. А во время занятий — грызть письменные принадлежности.

«Это безобидное, на первый взгляд, действие может привести к проблемам с зубами и слизистой полости рта. При постоянном вредном механическом воздействии на эмали могут появляться сколы и трещины, что приводит к повышенной чувствительности зубов. Также высок риск занесения патогенной микрофлоры в полости рта и травмирование слизистой, что приводит к появлению стоматита», — предупредила детский стоматолог.

Кроме того, по ее словам, кусание ручек и карандашей может привести к неправильному формированию прикуса. Чаще всего это открытый или перекрестный прикус. Вдобавок к этому, материалы, из которых изготовлены изделия, содержимое стержней ручек и фломастеров, попадая в организм ребенка, на слизистую или кожу, могут быть токсичными и стать причиной аллергической реакции или контактного дерматита.

«Иногда родители просто не заостряют внимание на проблеме, думая, что ребенок это «перерастет». Но вредная привычка оказывает существенное влияние на здоровье. Очень важно выяснить причину, поскольку без ее устранения ребенок снова вернется к привычным для него действиям», — предупредила Кузина.

По ее словам, можно попробовать заменить эту вредную привычку похожим по своему действию способом — мелкой моторикой. Рисование, лепка, собирание конструктора или головоломок и множество других занятий для рук — каждый может подобрать подходящий для себя вариант.

«Вредные привычки сложно побороть, они непроизвольны. Дети действительно не замечают, что снова и снова тянут ручку. Поэтому рассказы о микробах не помогут — нужно бороться именно с вредной привычкой, а не с ребенком. Начать стоит с выявления первопричины возникновения вредной привычки. Нужно попытаться понять, что предшествовало ее появлению, и в какие моменты она проявляется», — отметила специалист.

Когда привычка повторится, следует обратить внимание ребенка на это, попросить самому объяснить, почему так делать нельзя. И если ребенок может самостоятельно рассказать об опасностях этой привычки, значит он понимает, что вы от него хотите, и в дальнейшем избавиться от привычки будет проще, добавила врач.